"Астана" благодаря двум пенальти обыграла "Ордабасы" и сократила отставание от "Кайрата"

Сменился лидер в списке бомбардиров.

Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 16:50
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 8
Ордабасы - Астана 1:2

Голы: Сигурьонссон, 57 (0:1); Сигурьонссон, 64 (0:2); Пауло - Да Силва, 70 (1:2)

Турнирная таблица
Футболисты "Астаны" одержали победу над шымкентским "Ордабасы" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом.

Первый тайм прошел без голов, а в начале второго тайма "Астана" открыла счет. На 57-й минуте Рунар Мар Сигурьонссон реализовал пенальти. Спустя семь минут исландец оформил дубль, вновь забив с 11-метрового. Сигурьонссон с пятью мячами вышел на первое место в списке бомбардиров КПЛ.



На 70-й минуте "Ордабасы" один мяч отыграл. Отличился Жоао Пауло, для которого этот мяч стал четвертым в сезоне.



Благодаря этой победе "Астана" набрала 14 очков и вышла на второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидирующего "Кайрата". У "Ордабасы" осталось десять очков.
Метки:
Астана ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020 Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 16:50
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