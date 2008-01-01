"Астана" благодаря двум пенальти обыграла "Ордабасы" и сократила отставание от "Кайрата"

Футболисты "Астаны"
одержали победу над шымкентским "Ордабасы"
в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд прошла на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом.
Первый тайм прошел без голов, а в начале второго тайма "Астана" открыла счет. На 57-й минуте Рунар Мар Сигурьонссон
реализовал пенальти. Спустя семь минут исландец оформил дубль
, вновь забив с 11-метрового. Сигурьонссон с пятью мячами вышел на первое место в списке бомбардиров КПЛ.
На 70-й минуте "Ордабасы" один мяч отыграл. Отличился Жоао Пауло
, для которого этот мяч стал четвертым в сезоне.
Благодаря этой победе "Астана" набрала 14 очков и вышла на второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидирующего "Кайрата". У "Ордабасы" осталось десять очков.