Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Астана" и "Кайрат" - "Кайсар"

Сегодня, 12 сентября, состоятся три матча восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игровой день начнется в 15:00 матчем "Ордабасы" - "Астана". В 17:00 встретятся "Тобол" и "Кызыл-Жар СК". В 20:00 начнется игра "Кайрат" - "Кайсар". Все матчи пройдут в Алматы.

В прямом эфире можно посмотреть игры "Ордабасы" - "Астана" и "Кайрат" - "Кайсар". Их покажет Qazsport. Трансляции также доступны на сайте телеканала по этой ссылке.

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