"Шахтер" в добавленное время избежал поражения в матче восьмого тура КПЛ

"Шахтер"
и "Тараз"
сыграли вничью в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Матч проходил в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершился со счетом 1:1.
Счет на 50-й минуте после розыгрыша стандарта забил белорусский игрок таразцев Валерий Каршакевич. Карагандинцы отыгрались на 90+2-й минуте усилиями Мухаммеда Усмана.
После этой игры "горняки" набрали 11 очков и поднялись с пятого места на четвертое. В свою очередь южане с девятой строчки вышли на восьмую, в их активе семь баллов.
В девятом туре, 19 сентября, "Тараз" сыграет с " Жетысу", который в матче восьмого тура победил
"Окжетпес" (1:0), а 20-го числа "Шахтер" встретится с "Астаной".