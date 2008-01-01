"Шахтер" в добавленное время избежал поражения в матче восьмого тура КПЛ

И поднялся на четвертое место.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 8
Шахтер - Тараз 1:1

Голы: Каршакевич, 50 (0:1); Усман, 92 (1:1)

Турнирная таблица
"Шахтер" и "Тараз" сыграли вничью в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч проходил в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершился со счетом 1:1.

Счет на 50-й минуте после розыгрыша стандарта забил белорусский игрок таразцев Валерий Каршакевич. Карагандинцы отыгрались на 90+2-й минуте усилиями Мухаммеда Усмана.

После этой игры "горняки" набрали 11 очков и поднялись с пятого места на четвертое. В свою очередь южане с девятой строчки вышли на восьмую, в их активе семь баллов.

В девятом туре, 19 сентября, "Тараз" сыграет с " Жетысу", который в матче восьмого тура победил "Окжетпес" (1:0), а 20-го числа "Шахтер" встретится с "Астаной".
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тараз ФК Шахтер ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:54
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