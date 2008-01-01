Кандидат в сборную Казахстана назвал факторы успеха "Жетысу" в матче с "Окжетпесом"

Защитник "Жетысу" Олжас Керимжанов
прокомментировал итог встречи с "Окжетпесом"
в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу.
Матч в Талгаре завершился со счетом 1:0 в пользу талдыкорганского клуба. Решающий мяч забил
Керимжанов, который является кандидатом в сборную Казахстана.
"Нам удалось победить за счет командной работы. Каждый выполнял предназначенную работу, старались не допускать ошибок, проявили характер и смогли достигнуть поставленной цели. Очередные три очка помогут нам закрепиться в середины таблицы, а дальше будем стараться показывать достойную игру, чтобы радовать наших болельщиков", - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
После этой игры "Жетысу", набрав десять очков, поднялся с седьмого места на шестое. Следующий матч семиреченцы проведут с "Таразом" 19 сентября.