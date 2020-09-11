Тренер "Окжетпеса" нашел объяснение шестому поражению в КПЛ

Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович
в интервью пресс-службе клуба прокомментировал итог матча восьмого тура премьер-лиги против "Жетысу"
(0:1).
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"Мне сложно уже подбирать слова. Пропускаем в каждом матче. Сегодня с игры сопернику ничего не дали создать, но пропустили после первого же углового. Секундная потеря концентрации обернулась голом в наши ворота.
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Игрой в атаке я также недоволен. Да, были шансы. Но их необходимо реализовывать.
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Эта пауза на сборные не пошла нам на пользу, потеряли игровой ритм. До нее вроде бы нащупали свою игру, появилась уверенность, а сегодня все куда-то улетучилось.
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Будем разбираться, делать выводы. Мы можем и должны играть лучше", - сказал Карпович.
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Отметим, что это поражение стало шестым для "Окжетпеса" в нынешнем чемпионате. После восьми игр кокшетауский клуб с четырьмя очками расположился на предпоследнем, десятом месте. Следующий матч синегорцы проведут с "Каспием" 18 сентября.
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