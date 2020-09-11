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Тренер "Окжетпеса" нашел объяснение шестому поражению в КПЛ

Исход решил один гол.

Тренер "Окжетпеса" нашел объяснение шестому поражению в КПЛ
Андрей Карпович. Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович в интервью пресс-службе клуба прокомментировал итог матча восьмого тура премьер-лиги против "Жетысу" (0:1).

"Мне сложно уже подбирать слова. Пропускаем в каждом матче. Сегодня с игры сопернику ничего не дали создать, но пропустили после первого же углового. Секундная потеря концентрации обернулась голом в наши ворота.

Игрой в атаке я также недоволен. Да, были шансы. Но их необходимо реализовывать.

Эта пауза на сборные не пошла нам на пользу, потеряли игровой ритм. До нее вроде бы нащупали свою игру, появилась уверенность, а сегодня все куда-то улетучилось.

Будем разбираться, делать выводы. Мы можем и должны играть лучше", - сказал Карпович.

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Отметим, что это поражение стало шестым для "Окжетпеса" в нынешнем чемпионате. После восьми игр кокшетауский клуб с четырьмя очками расположился на предпоследнем, десятом месте. Следующий матч синегорцы проведут с "Каспием" 18 сентября.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК Жетысу ФК

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