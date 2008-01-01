"Он обратил на себя внимание клубов РПЛ". Агент из России высказался о защитнике "Кайрата" и сборной Казахстана

Российский агент Марат Арчегов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об интересе клубов РПЛ к защитнику "Кайрата" Нуралы Алипу. Игра 20-летнего футболиста произвела впечатление на некоторых скаутов.



"Я точно знаю, что Алип обратил на себя внимание функционеров и скаутов клубов РПЛ во время зимнего сбора в Турции. Я был на этом сборе, видел игры вживую и могу сказать, что во всех матчах против команд РПЛ и не только, он смотрелся достойно. Это же в личных беседах подчеркивали коллеги по цеху", - отметил Арчегов.



Добавим, что Арчегов является официальным представителем капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана.



Алип провел в нынешнем сезоне семь матчей в КПЛ-2020, забил три мяча и отметился тремя желтыми карточками. Также защитник сыграл в этом году два матча за сборную Казахстана в рамках Лиги наций 2020/21.



Трансферная стоимость Алипа по данным transfermarkt.com составляет 900 тысяч евро. В ближайшее время читайте на Vesti.kz подробный материал о карьере игрока "Кайрата".