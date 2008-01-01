Как "Кайрат" с "Астаной" сэкономили более миллиарда и кто помог Зайнутдинову подписать контракт с ЦСКА

Каждый год клубы КПЛ расходуют деньги не только на зарплаты, агентские выплаты и сборы. Из-за юридической безграмотности менеджеров ежегодно сотни миллионов тенге утекают в карманы игроков и тренеров при неправильном разрыве контрактов. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить проколы "Иртыша", из-за которого теперь пятикратный чемпион на грани банкротства.

В Европе и даже в соседней России клубы уже давно перестали полагаться лишь на своих штатных юристов. При крупных сделках и серьезных судебных тяжбах они обращаются к большим игрокам в мире спортивного права.

В Казахстане вот уже два года работает известная в Старом Свете компания SILA International Lawyers. И, как выяснил корреспондент Vesti.kz, у партнеров Михаила Прокопца и Юрия Зайцева уже имеются серьезные кейсы - благодаря им "Кайрат" и "Астана" сэкономили кучу денег, а "Шахтер" и "Тобол" как раз сейчас, заручившись поддержкой компании, отстаивают свою правоту в различных судебных органах.

- Мы активно сотрудничаем с несколькими клубами КПЛ. В частности, оказываем юридическое сопровождение "Шахтеру", "Кызыл-Жару" и "Тоболу", - рассказал партнер компании в Казахстане и Центральной Азии Аскар Уранхаев. - К сожалению, не все клубы понимают, насколько важно быть защищенными со стороны профессионалов именно спортивного права. Зачастую они все взваливают на клубных юристов. А специалисту, не заточенному именно в этом профиле, крайне сложно, он не знает многих нюансов.

Достаточно вспомнить, как руководство "Актобе" в 2017 году пыталось отбиться от претензий легионеров в гражданском суде. Из-за этого у клуба затем и были все проблемы с ФИФА со снятием очков и трансферным баном. Всего этого можно было избежать, обратись они к профессионалам вовремя. Но это все следствие. А первопричина всегда лежит в начале, когда клубы составляют контракты. Именно тогда делается много ошибок.

- Не пытался ли "Иртыш" через вас решить вопросы с Димитаром Димитровым и его штабом? Ведь им суммарно должны более одного миллиона евро.

- Нет. Но они обращались к нашим коллегам из Европы. Нюансов и деталей не знаю. Но полагаю, что там также было потеряно много времени. Проблемы всегда проще решать в начале их возникновения. А на деле получилось, что "Иртыш" потратил немалые деньги на юристов, на апелляцию, штрафы.

- Я знаю, что некоторые игроки и тренеры сумели выиграть дела против наших клубов. Примеров немало, тот же Виктор Пасулько против "Окжетпеса". А были ли обратные кейсы, когда вам приходилось работать на стороне клубов?

- Да, конечно же. Есть действующие дела, о которых я не могу ничего разглашать. Но из закрытых кейсов могу отметить дело "Шахтера" против Режинальдо, это было в январе этого года. Само по себе дело было несложное, и мы решили все за несколько десятков минут. А вот из крупных кейсов - "Астана" и "Кайрат". Мы помогали им в двух делах. В итоге суммарно оба клуба сэкономили более миллиарда тенге.

- Можно подробнее?

- "Астане" помогли при расторжении контракта с тренером. "Кайрату" помогли выиграть дело против бывшего игрока Леандро Тавамбы, который претендовал на огромную компенсацию. Если подсчитывать сумму, которую удалось сохранить клубам, то выйдет чуть больше одного миллиарда тенге. Также могу отметить нашу работу в деле "Актобе" против Томаша Шимковича. Мы выиграли дело и сэкономили клубу 84 миллиона тенге.

Юристы компании представляют интересы отдельных игроков и при заключении контрактов. Прокопец уже давно имеет широкую известность, но после перехода Алексея Миранчука в "Аталанту" его и вовсе можно назвать знаменитостью. Именно он помогал игроку сборной России при заключении соглашения с одной из главных сенсаций последнего европейского сезона.

Нам же Прокопец знаком и по многим более ранним кейсам: возвращение "Алтаю" 12 очков в 2016 году, возвращение шести очков "Атырау". Ну а фанаты Бахтиера Зайнутдинова наверняка знают, что именно он помогал при подписании соглашения футболиста с ЦСКА.

- С Зайнутдиновым было все невероятно просто, - рассказал Прокопец. - К нам обратились его агенты, они хотели, чтобы все прошло максимально качественно. С юристами ЦСКА мы также давно знакомы, и это не первое наше родео. Поэтому вся процедура подписания контракта была ровной, правок с нашей стороны было немного.

- Как вел себя сам Бахтиер при подписании? Сильно ли капризничал?

- Абсолютно нет. Нам доводилось представлять интересы различных звезд, попадались среди них и капризные ребята. Баха от них отличается тем, что звездного налета у него вообще нет. Он скромный, воспитанный и очень вежливый. В общем, приятно удивил. Надеюсь, что в ЦСКА у него все сложится хорошо.

- По моей информации, у него "лестничный" контракт, согласно которому его зарплата в ЦСКА будет увеличиваться с каждым годом автоматически при определенных условиях. Это так?

- Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не имею права разглашать какие-либо детали соглашения. Конфиденциальность, сами понимаете. Еще раз могу лишь сказать, что проблем при подписании не возникло. Добавлю лишь, что Бахтиер все время рвался на тренировку, ему не терпелось поскорее присоединиться к команде.

Фото: из личного архива