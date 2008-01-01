"Что я ему покажу и расскажу?". Шпилевский высказался о взаимоотношениях с Вагнером Лавом в "Кайрате"

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский признался, что ему нечему учить новичка команды Вагнера Лава, передает "Прессбол".

Экс-нападающий сборной Бразилии старше белорусского специалиста на четыре года. Шпилевский отметил, что некоторое время понадобилось на адаптацию футболиста, но это связано с долгим отсутствием игровой практики.

- Трудно ли выстраивать работу с пришедшим в июле именитым бразильцем Вагнером Лавом, который старше вас на четыре года?

- Знаете, я до сих пор удивляюсь, насколько профессионально Вага относится к работе. На первых порах ему тоже было трудно. Все-таки он не играл с марта, когда расстался с "Коринтиансом". Несколько месяцев не тренировался. Нельзя сказать, что прибыл к нам в плохой форме. Но она все равно не позволяла играть в футбол, который требуем от команды с первых секунд. А так все знают, что это экс-игрок как сборной Бразилии, с которой выиграл Кубок Америки, так и ЦСКА, в рядах которого завоевал Кубок УЕФА. Кроме России, выступал в Турции и Франции. У него невероятный класс! Его учить футболу не надо. Что я ему с этой точки зрения покажу и расскажу? Нужно только, чтобы он свои сильные качества внес в нашу коллективную игру. Как это получилось в двух предыдущих матчах "Кайрата" - с "Ноа" в еврокубках и с "Ордабасы" в чемпионате, в которых Вагнер Лав оформил по голевому дублю.

- На какой позиции в обороне собираетесь использовать новичка команды - нашего Дениса Полякова?

- Для меня он больше центральный защитник. Очень рад, что сумели его приобрести. Денис отличный парень - воспитанный и интеллигентный. Ну и, конечно, мастер своего дела. Слежу за ним несколько лет. И когда появилась возможность поработать с ним в "Кайрате", мы часто созванивались. Объяснил, что очень хочу видеть его в своей команде. У нас сейчас только два основных игрока на этой позиции. Да, есть на подходе молодежь. Но все-таки для задач, которые хотим решить, нужен еще один футболист такого амплуа. Денис уже довольно опытный, ему 29 лет. Однако он готов учиться многим футбольным вещам. Это показала и его первая неделя тренировок в Алматы. Он мне симпатичен и по человеческим качествам, и по спортивным.

Напомним, что завтра, 12 сентября, "Кайрат", который лидирует в КПЛ, проведет матч восьмого тура против кызылординского "Кайсара", идущего на втором месте. Встреча пройдет в Алматы и начнется в 20:00 по местному времени. С турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.