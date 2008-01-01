Сможет ли "Кайрат" оторваться от преследователей? Что нужно знать о восьмом туре КПЛ

В восьмом туре КПЛ-2020 между командами, идущими в группе лидеров, состоятся два матча. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как может измениться расстановка в таблице и как клубы подходят к предстоящим играм.



"Жетысу" - "Окжетпес"



Программа восьмого тура откроется матчем в Талгаре на базе национальных сборных, где хозяином встречи значится талдыкорганский "Жетысу", принимающий кокшетауский "Окжетпес".



"Жетысу" располагается на седьмом месте, имея семь очков. "Окжетпес" - на десятом из 11. Оба клуба прилично лихорадило. Талдыкорганцы после первого и второго рестарта КПЛ проиграли три матча подряд. Самым обидным было поражение от "Ордабасы" - 2:3, где они вели со счетом 2:0.



Лишь перед паузой, связанной с матчами сборных, "Жетысу" сумел победить. Матч с "Кызыл-Жар СК" завершился со счетом 3:0 в пользу команды Дмитрия Огая.



"Окжетпес" и вовсе "проснулся" только в последних двух турах. Сначала был обыгран "Тараз" (3:2), а затем отобраны очки у "Шахтера" (1:1).



Сегодня станет ясно, пошла ли на пользу подопечным Огая и Андрея Карповича, которого рассматривали в качестве главного тренера "Астаны", пауза в чемпионате.



"Шахтер" - "Тараз"



Карагандинцы выиграли половину из проведенных встреч. На счету команды Константина Горовенко десять очков и возможность как минимум на сутки войти в тройку лидеров, которую замыкает "Астана" с 11 баллами.



"Тараз" набрал шесть очков и идет на девятом месте, несущественно опережая аутсайдеров - "Окжетпес" и "Каспий". Команда Владимира Никитенко последний раз побеждала в марте, а после обоих рестартов чемпионата трижды играла вничью и один раз проиграла.



Встреча на стадионе "Жас-Кыран", где хозевами выступят "горняки", покажет, достойны ли они на время ворваться в группу лидеров или позволят "Таразу" до окончания тура перебраться в середину турнирной таблицы.



"Ордабасы" - "Астана"



Этот матч можно назвать если не центральным в туре, то одним из главных. "Астана" с 11 очками идет на третьей позиции, а "Ордабасы" с десятью баллами из-за плотности вверху таблицы занимает шестое место.



Матчи между этими соперниками зачастую складываются бескомпромиссно и изобилуют борьбой. Так было и в последней встрече, которая состоялась в марте в Алматы. "Астана" в статусе хозяина поля играла с шымкентцами в перенесенном матче 18-го тура. Столичный клуб еще под руководством Михала Билека сумел уйти от поражения.







Теперь чемпионом на правах исполняющего обязанности руководит англичанин Пол Эшуорт, при котором "Астана" в прошлом туре потеряла очки с "Таразом". Для него игра с "Ордабасы", запланированная в Талгаре, будет очередным экзаменом.



"Ордабасы" после вылета из Лиги Европы и поражения от "Кайрата" необходима реабилитация. И матч с "Астаной" как никакой другой подходит для этого.



"Тобол" - "Кызыл-Жар СК"



Этих соперников разделяют три очка. У костанайцев - десять, семь - у петропавловцев. Команда Григория Бабаяна чередует победы с поражениями. Поверженная "Астана" и проигранные матчи "Кайрату" и "Кайсару" - это все про "Тобол".







"Кызыл-Жар СК" за последнее время обыграл только "Каспий" - безоговорочного аутсайдера КПЛ. В предстоящем матче петропавловцы не выглядят фаворитами, но вдруг и они способны на сюрприз. Матч пройдет 12 сентября в Алматы на поле Академии имени Т.С. Сегизбаева.



"Кайрат" - "Кайсар"

Этот матч является центральным в туре. "Кайрат" лидирует, а "Кайсар" значится ближайшим преследователем. В составе кызылодинцев не обошлось без потерь. Асхат Тагыберген травмировался перед матчем с Литвой и пропустил две встречи национальной команды. По всей видимости, он не сыграет с "Кайратом". Напомним, его гол в матче с "Тоболом" признан читателями Vesti.kz лучшим в седьмом туре.





У "Кайсара" 13 баллов в шести матчах. Кызылординцы, если смогут отобрать очки в этом матче, кроме себя, окажут неоценимую помощь и остальным преследователям "Кайрата".



Алматинцы, набравшие 18 очков после семи матчей, могут упрочить лидерство в случае успеха. Думается, что команде Алексея Шпилевского, который в августе был признан лучшим тренером КПЛ, по силам сделать это. Отметим, что в прошлом году из трех встреч между этими соперниками две закончились в пользу "Кайрата".



Напомним, игра пройдет на фоне важных международных встреч, намеченных на следующую неделю. 17 сентября "Кайсар" дебютирует в еврокубках. В квалификации Лиги Европы команда Стойчо Младенова примет дома кипрский АПОЭЛ. "Кайрат" попытается впервые пройти соперника из Израиля. Алматинцы на выезде сыграют с "Маккаби" из Хайфы.



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Напомним, восьмой тур состоится 11 и 12 сентября. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.