СМИ сообщили о конфликте тренера клуба КПЛ с экс-капитаном сборной Казахстана

Ранее команду покинул специалист по физподготовке.

Дмитрий Огай. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:12
У главного тренера "Жетысу" Дмитрия Огая произошел конфликт с одним из руководителей клуба, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что у 60-летнего специалиста возникли разногласия по рабочим моментам со спортивным директором Русланом Балтиевым. Последний известен болельщикам по выступлениям за российские и казахстанские клубы, а также за национальную команду, в которой носил капитанскую повязку.

Ранее "Жетысу" покинул многолетний помощник Огая - тренер по физподготовке Кайрат Айманов, который вошел в тренерский штаб наставника "Шахтера" Константина Горовенко.

"Жетысу" после рестарта сезона занимает седьмое место, имея в своем активе семь очков. Перед командой стоит задача пробиться в тройку призеров.

Ближайший матч в чемпионате семиреченцы проведут с "Окжетпесом" 11 сентября в Талгаре - на базе национальных сборных команд КФФ.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Жетысу ФК Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:12
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