СМИ сообщили о конфликте тренера клуба КПЛ с экс-капитаном сборной Казахстана

У главного тренера "Жетысу" Дмитрия Огая
произошел конфликт с одним из руководителей клуба, сообщает Meta-ratings.kz
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Отмечается, что у 60-летнего специалиста возникли разногласия по рабочим моментам со спортивным директором Русланом Балтиевым
. Последний известен болельщикам по выступлениям за российские и казахстанские клубы, а также за национальную команду, в которой носил капитанскую повязку.
Ранее "Жетысу" покинул многолетний помощник Огая - тренер по физподготовке Кайрат Айманов, который вошел
в тренерский штаб наставника "Шахтера" Константина Горовенко.
"Жетысу" после рестарта сезона занимает седьмое место, имея в своем активе семь очков. Перед командой стоит задача пробиться в тройку призеров.
Ближайший матч в чемпионате семиреченцы проведут с "Окжетпесом" 11 сентября в Талгаре - на базе национальных сборных команд КФФ.