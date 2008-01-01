Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро заинтересовал участника Лиги чемпионов

Нападающий "Астаны" Пиерос Сотириу
может покинуть казахстанский клуб, сообщает Sport24
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По информации источника, 27-летний форвард сборной Кипра попал в сферу интересов ПАОКа. При этом греческий клуб уже рассматривал игрока в 2017 году, когда им также интересовался "Олимпиакос", но в итоге нападающий уехал в "Копенгаген".
Зимой датская команда продала Сотириу в "Астану", сумма трансфера
составила 1,5 миллиона евро. Отмечается, что ПАОК может взять игрока в аренду. Отметим, что 16 сентября греческий клуб примет "Бенфику" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги Сотириу провел четыре матча и забил два гола.