Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро заинтересовал участника Лиги чемпионов

В четырех матчах КПЛ он забил два гола.

Пиерос Сотириу. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:55
Нападающий "Астаны" Пиерос Сотириу может покинуть казахстанский клуб, сообщает Sport24.

По информации источника, 27-летний форвард сборной Кипра попал в сферу интересов ПАОКа. При этом греческий клуб уже рассматривал игрока в 2017 году, когда им также интересовался "Олимпиакос", но в итоге нападающий уехал в "Копенгаген".

Зимой датская команда продала Сотириу в "Астану", сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Отмечается, что ПАОК может взять игрока в аренду. Отметим, что 16 сентября греческий клуб примет "Бенфику" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги Сотириу провел четыре матча и забил два гола.


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Астана ФК Сотириу Пиерос Футбольные трансферы КПЛ-2020 Греция Лига чемпионов
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 11:55
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