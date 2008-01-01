"Точно буду таким же, как в ЦСКА". Вагнер Лав сделал заявление о будущем в "Кайрате"

Бразилец стал лучшим игроком КПЛ в августе.

Фото: instagram.com/oficialvagnerlove©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:26
Бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав пообещал казахстанским болельщикам, что будет стремиться к такой игре, которую показывал в свое время в московском ЦСКА.

"Болельщикам из Казахстана, которые меня пока не знают, которых наверное еще терзают сомнения, я могу пообещать: Вагнер - точно будет таким же, как в ЦСКА. Я постараюсь завоевать любовь болельщиков из Казахстана: своей работой на поле, стараясь забивать голы. Всегда буду помогать команде, чтобы побеждать. Таким образом, хочу постараться завоевать любовь", - приводит слова бразильца пресс-служба клуба.

Отметим, что алматинский клуб официально объявил о переходе Вагнера Лава 8 июля. С тех пор бразилец провел три матча в чемпионате, забил два гола и отдал два ассиста, а также был признан лучшим игроком КПЛ в августе.

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Лав Вагнер ЦСКА Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:26
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