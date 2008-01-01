Боранбаев рассказал, почему "Кайрату" не удалось подписать Тошича и сколько голов забьет Вагнер Лав

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев
объяснил, почему зимой не удалось подписать сербского футболиста Зорана Тошича
, выступавшего в свое время успешно за московский ЦСКА
.
"Правда, мы с Тошичем вели переговоры. К сожалению, у нас был запрет в чемпионате Казахстана на иностранцев-футболистов старше 30 лет, не играющих в своих национальных сборных. Мы не пролоббировали отмену запрета, а объяснили: хорошо, а кого тогда брать? Сели и объяснили федерации, в чем плюсы и минусы.
Сейчас если бы этот запрет присутствовал, то Вагнер не приехал бы сюда. Возрастной ценз поменялся, сейчас 30-летние ребята многие играют, и играют довольно на высоком уровне. Поэтому отказываться сейчас от них сложно, тем более в нашей ситуации, когда нужно признать: в Казахстан не все приедут. Приезжают на завершение карьеры или за деньгами.
С Тошичем мы вели переговоры, практически обо всем договорились, но из-за этого запрета сдвинули этот вопрос на полгода. Потом он подписал контракт в Китае, поэтому вопрос закрылся. Зимой вопрос будет актуальным, если у него закончится контракт в Китае. Два футболиста такого уровня в "Кайрате"? Думаю, что нам одного такого игрока достаточно. Планку голов для Вагнера не ставили, но, думаю, 12-15 голов забьет", - сказал Боранбаев в выпуске о Лаве на YouTube-канале "КраСава".
Отметим, что алматинский клуб официально объявил
о переходе Вагнера Лава
8 июля. С тех пор бразилец провел три матча в чемпионате, забил два гола и отдал два ассиста, а также был признан
лучшим игроком КПЛ в августе.