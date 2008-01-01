"КраСава" представил выпуск о Вагнере Лаве и "Кайрате"

Автор блога "КраСава" Евгений Савин представил новый выпуск о звездном новичке "Кайрата" Вагнере Лаве
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Алматинский клуб официально объявил
о переходе бразильца 8 июля. Этот трансфер не прошел мимо российских СМИ, которые с тех пор начали внимательно следить за казахстанским этапом карьеры Лава - как-никак он в свое время успешно выступал за московский ЦСКА и был близок вернуться в состав армейцев минувшим летом, но в итоге он оказался в "Кайрате", за который успел провести три матча в чемпионате, забив два гола и отдав два ассиста.
При этом Лава признали
лучшим игроком КПЛ в августе. "Кайрат" лидирует в премьер-лиге, набрав 18 очков в семи матчах.