"КраСава" представил выпуск о Вагнере Лаве и "Кайрате"

На счету бразильца два гола и два ассиста.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:46
Автор блога "КраСава" Евгений Савин представил новый выпуск о звездном новичке "Кайрата" Вагнере Лаве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб официально объявил о переходе бразильца 8 июля. Этот трансфер не прошел мимо российских СМИ, которые с тех пор начали внимательно следить за казахстанским этапом карьеры Лава - как-никак он в свое время успешно выступал за московский ЦСКА и был близок вернуться в состав армейцев минувшим летом, но в итоге он оказался в "Кайрате", за который успел провести три матча в чемпионате, забив два гола и отдав два ассиста.



При этом Лава признали лучшим игроком КПЛ в августе. "Кайрат" лидирует в премьер-лиге, набрав 18 очков в семи матчах. 
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:46
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