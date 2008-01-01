Не договорился с "Астаной"? Карпович вернулся в "Окжетпес"

В конце августа столичный клуб расстался с Михалом Билеком.

Андрей Карпович. Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:59

Казахстанец Андрей Карпович не будет новым тренером "Астаны". Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"По всей видимости, "Астана" определилась с главным тренером. Ну или так и не определилась - кому как нравится.

Карпович сразу после нескольких выходных дней вернулся в "Окжетпес" и продолжает работу. Видимо, не договорились.

В кулуарах всплывают другие фамилии, преимущественно тренеров из России и Украины. Называют даже Юрия Семина. Но пока это лишь разговоры.

А команду продолжит тренировать Пол Эшуорт. Как умеет - так и будет. Во всяком случае до матча Лиги Европы с "Будучностью". А там посмотрят..." - пишет Кожахмет.

Напомним, что 26 августа "Астана" объявила об уходе чешского специалиста Михала Билека, который возглавлял команду с января. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С того момента обязанности главного тренера исполняет Пол Эшуорт, который имеет тренерскую лицензию категории "PRO".

Метки:
Футбол Окжетпес ФК Астана ФК КПЛ-2020 Билек Михал
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 17:59
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