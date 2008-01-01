Лава признали лучшим игроком КПЛ в августе, а Шпилевского - лучшим тренером

Профессиональная футбольная лига Казахстана по традиции опросила наставников клубов-участников национального чемпионата и узнала имена лучшего игрока и тренера премьер-лиги
в августе, сообщает пресс-служба
"Кайрата".
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В номинации "Лучший игрок августа" с небольшим отрывом победу одержал нападающий "Кайрата" Вагнер Лав
. В сумме он набрал 14 очков.
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Лучшим тренером премьер-лиги в августе признан наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский
. Выбор в его пользу сделали десять коллег по цеху.
"Кайрат"
официально объявил
о трансфере 36-летнего Лава 8 июля. С момента перехода бразилец провел три матча в казахстанском чемпионате, забив два гола и отдав два ассиста.
32-летний Шпилевский у руля команды находится с ноября 2018 года.
Алматинский клуб лидирует в премьер-лиге, набрав 18 очков в семи матчах.