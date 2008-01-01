"Билек сделал вывод". Шомко - о невызове в сборную, сезоне "Астаны" и ошибке Суюмбаева

Отсутствие столь статусного игрока, как Дмитрий Шомко, в последнем созыве сборной Казахстана, откровенно говоря, удивило, и все это состоялось на фоне неудачного периода работы Михала Билека в "Астане". Корреспондент Vesti.kz поговорил с одним из лидеров столичного клуба про его отношения с чешским специалистом, а также затронул другие актуальные темы, включая возможный переезд игрока в Россию, ошибку Гафуржана Суюмбаева в матче с Беларусью и взлет в карьере Бахтиера Зайнутдинова.



- Дмитрий, впервые за долгое время тебя не было в сборной, образовалась пауза, как ты провел это время?



- Поехал домой, где работал по индивидуальной программе, которая была дана каждому футболисту нашим тренерским штабом.



- Удивило ли тебя решение Билека о невызове в сборную?



- Для меня всегда огромная честь выступать за национальную сборную своей Родины, но Билек - главный тренер и он принимает решение. В первоначальном списке я был, но потом меня решили не приглашать, это выбор тренера, мое дело дальше работать, доказывая свою состоятельность.



- "Он выглядел хорошо, но будет лучше, когда у него появится готовность в своей команде", - так Билек объяснил твое отсутствие. Как ты воспринимаешь его слова?



- После возобновления чемпионата я в составе "Астаны" под руководством Билека провел все матчи, и после этого он сделал вывод, что я не готов. Но, повторюсь, он главный тренер, который принимает решение о составе сборной.







- Если назвать три главные причины неудачного выступления "Астаны", с твоей стороны, со стороны одного из лидеров команды, какие они?



- Причин можно назвать массу. Но если выделить, то в первую очередь то, что мы в Нур-Султане не могли провести полноценную тренировочную работу во время карантина. "Астана Арена" до сих пор не готова, в "Доме футбола" мы вроде начали тренироваться, но потом пришел запрет на проведение тренировок в закрытых спортивных комплексах, поэтому много работали по индивидуальной программе. Думаю, это сказалось однозначно.



- Есть популярная версия в СМИ и у болельщиков, что Билек был недостаточно строг в отношениях с командой и это повлияло на мотивацию и форму игроков, такое имело место или нет?



- Не все, что пишут в СМИ, является правдой, поэтому комментировать это я не буду.



- Правда ли, что игроки попросили Билека не играть с тремя центральными защитниками и он изменил схему после этого?



- Я могу только говорить за себя. Лично я не приходил к Билеку с такой просьбой. Поэтому, опять же, не нужно верить всему, что пишется в СМИ.



Тренер для сборной? Почему Билек провалился в "Астане"



- Поражение в Бресте самое болезненное в твоей карьере?



- Любое поражение накладывает свой след. Думаю, если бы мы сыграли хотя бы три-четыре игры перед стартом в Лиге чемпионов, мы были бы готовы лучше к этому матчу.







- В период карантина и непонятного исхода по рестарту сезона у тебя был день, когда возникло что-то вроде депрессии из-за отсутствия футбола?



- Депрессии у меня не было, у всех был индивидуальный план тренировок, клуб предоставил велотренажеры, поэтому мы продолжали работать. Конечно, всем хотелось, чтобы это как можно быстрее все закончилось, быстрее бы возобновился чемпионат. Мы все понимали, что чем позже будет рестарт чемпионата, тем хуже будет наша подготовка к еврокубкам. Но этот момент все время оттягивался, хотя так, как мы это делаем сейчас, без болельщиков, посторонних людей, возможно, можно было бы начать и раньше.



- В этом сезоне вы практически не играли в присутствии болельщиков, у тебя нет ощущения, что нынешний сезон - это какой-то бесконечный сбор и товарняки? То есть, насколько это влияет лично на твой настрой?



- Несомненно, болельщики - это неотъемлемая часть футбола, они гонят свою команду вперед, помогая добиваться результата. Конечно, нам не хватает наших болельщиков, но будем надеяться, что скоро все наладится и хотя бы какой-то процент фанатов будет допущен на трибуны.



- Как и предполагалось, некоторые наши игроки поехали в Россию после введения нового лимита. Про интерес к тебе со стороны клубов РПЛ говорили последние пять лет стабильно, но ты в "Астане". Предложений нет или ты уже не рвешься?



- Я очень рад за ребят, которые уехали в РПЛ, особенно за Бахтиера Зайнутдинова, который подписал контракт с большим клубом - ЦСКА. Что касается меня, то у меня были предложения из России, но на счет конкретных клубов лучше этот вопрос адресовать моему агенту Дмитрию Агееву, если он посчитает нужным, он скажет названия команд. У меня в конце года завершается контракт с "Астаной", ближе к этому сроку мы с агентом примем решение о моем будущем, останусь ли я в столичном клубе или продолжу выступление в России. Конечно, мне интересно поехать в РПЛ попробовать свои силы. Сейчас очень большой шанс поиграть на хороших стадионах, оставшихся после чемпионата мира, так как казахстанцы не будут считаться легионерами там, конкурировать нужно будет с россиянами. Поэтому для казахстанских игроков это большой шанс закрепиться там.



- Вернемся к сборной. Сначала с позитива. Сейчас все хвалят Зайнутдинова, и объективно есть за что. Ты играл с ним бок о бок целый сезон, все говорят о его природной скромности, приводят разные истории, у тебя есть случай, связанный с Бахтиером, о котором мало кто знает?



- Бахтиер - очень скромный и талантливый футболист, у него нет даже намека на звездную болезнь. У него очень сильная левая нога, я искренне рад за него, что у него все удачно складывалось в "Ростове", и сейчас переход в один из топовых клубов России ЦСКА - это для него однозначно большой шаг вперед. Что касается историй, то так сразу не могу ничего вспомнить, Баха заезжал в гостиницу после игры сборной, мы очень тепло пообщались.







- Другая фигура в сборной - Гафуржан Суюмбаев, которого сейчас многие, скажем так, критикуют. Он отпахал 180 минут, повлиял на результат в Литве, был отнюдь не худшим с Беларусью, но все испортил один аут. Как бы ты реагировал на такую критику? И что ты думаешь о самом эпизоде?



- На мой взгляд, к Гафуржану не может быть никаких вопросов, он провел оба матча на хорошем уровне, он настоящий пахарь, который готов работать ради команды. Но ошибки бывают в футболе, у меня была ошибка в матче за сборную с Андоррой, после этой игры я извинился перед всеми болельщиками. Такие моменты бывают, возможно, он не увидел нападающего и хотел быстро ввести мяч в игру, чтобы сохранить мяч. Я не считаю правильным судить о человеке лишь по одной его ошибке, он очень порядочный человек, который не заслуживает того потока грязи, который на него льется сейчас. Понятно, что вся ситуация неприятна, но для него сейчас главное - не зацикливаться на этом, он сильный и, думаю, справится с этим.



- Веришь ли ты, что "Астана" сможет в этом сезоне выполнить хотя бы одну из задач - выиграть чемпионат или выйти в групповой этап ЛЕ?



- Нет ничего невозможного. "Астана" всегда ставит перед собой только высокие задачи - чемпионство и выход в группу Лиги Европы. И этот год не исключение. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы сможем выполнить обе задачи, которые перед нами стоят.



- Почти традиционный вопрос для нынешнего времени, как бы ты описал 2020 год одним словом?



- Год карантина.



Фото: ФК "Астана"© (1,2), Reuters© (3)