Петропавловский "Кызыл-Жар СК"
объявил о подписании контракта с российским полузащитником Никитой Безлихотновым
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В составе "Торпедо" дебютировал в 17-летнем возрасте в матче против молодежного состава московского "Спартака". В сезоне-2012/13 провел 28 матчей в первенстве ФНЛ и забил семь мячей.
В 2013 году ФК "Кубань" приобрел полузащитника. За клуб дебютировал в матче квалификации Лиги Европы против "Мотеруэлла". Осенью 2013 года перешел в донецкий "Металлург" на правах аренды, в январе 2014 года вернулся в "Кубань".
Летом 2014 года подписал соглашение с "Уфой". В феврале 2015 на правах аренды перешел в калининградскую "Балтику" до конца сезона. Последним клубом полузащитник был ФК "Армавир". За клуб Безлихотнов сыграл 57 матчей и забил девять голов.