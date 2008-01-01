"У меня завершается контракт, РПЛ мне интересна". Шомко высказался об уходе из "Астаны"

Один из лидеров "Астаны" Дмитрий Шомко после завершения нынешнего сезона может покинуть казахстанскую команду и перейти в российский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz. Защитник уже не первый год находится в шорт-листах различных клубов РПЛ.



"У меня были предложения из России, но насчет конкретных клубов лучше этот вопрос адресовать моему агенту Дмитрию Агееву. Если он посчитает нужным, он скажет названия команд.



У меня в конце года завершается контракт с "Астаной". Ближе к этому сроку мы с агентом примем решение о моем будущем, останусь ли я в столичном клубе или продолжу выступление в России. Конечно, мне интересно поехать в РПЛ попробовать свои силы", - сказал 30-летний футболист.



В ближайшее время будет опубликовано развернутое интервью Vesti.kz с Шомко, в котором он расскажет, почему "Астана" неудачно проводит сезон, как он отреагировал на решение Михала Билека не вызывать его в сборную и что думает об ошибке Гафуржана Суюмбаева в матче с Беларусью.