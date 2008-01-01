Кандидат в сборную Казахстана покинул дебютанта Лиги Европы и получил предложение из Кипра

Хавбек играл за "Кайрат" и "Иртыш".

Магомед Парагульгов. Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:14
Полузащитник кызылординского "Кайсара" Магамед Парагульгов может продолжить карьеру в чемпионате Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний футболист получил приглашение от одного из клубов этой страны и планирует строить свою карьеру за рубежом.

Парагульгов уже попрощался с тренерским штабом и игроками "Кайсара".

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат" и "Иртыш". Минувшей зимой Парагульгов перешел в "Кайсар", однако так и не стал основным футболистом в команде. Обучался в академии "Оле Бразил", а также получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.

"Кайсар" в 2019 году завоевал Кубок Казахстана и в новом сезоне дебютирует в Лиге Европы. 17 сентября "волки" примут кипрский АПОЭЛ.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:14
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