Кандидат в сборную Казахстана покинул дебютанта Лиги Европы и получил предложение из Кипра

Полузащитник кызылординского "Кайсара" Магамед Парагульгов
может продолжить карьеру в чемпионате Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz
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26-летний футболист получил приглашение от одного из клубов этой страны и планирует строить свою карьеру за рубежом.
Парагульгов уже попрощался с тренерским штабом и игроками "Кайсара".
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат" и "Иртыш". Минувшей зимой Парагульгов перешел в "Кайсар", однако так и не стал основным футболистом в команде. Обучался в академии "Оле Бразил", а также получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
"Кайсар" в 2019 году завоевал Кубок Казахстана и в новом сезоне дебютирует в Лиге Европы. 17 сентября "волки" примут
кипрский АПОЭЛ.