Иностранный тренер выбирает между "Астаной" и украинским клубом

На прошлой неделе он покинул прежнюю команду.

Юрий Вернидуб. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:29
Украинский тренер Юрий Вернидуб имеет два предложения в качестве продолжения карьеры.

На прошлой неделе специалист покинул солигорский "Шахтер". Лидер чемпионата Беларуси пригласил экс-тренер "Астаны" Романа Григорчука довести команду до чемпионства.

Как сообщает телеграм-канал "Татур", на данный момент Вернидуб выбирает между казахстанской "Астаной" и украинским "Рухом".

По официальной версии, Вернидуб покинул "Шахтер" по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Альтернативная версия -  личный конфликт со спортивным директором клуба Александром Рехвиашвили.

Напомним, пост главного тренера "Астаны" стал вакантным после ухода Михала Билека. Обязанности рулевого выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт. 
Метки:
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Сегодня 21:29
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