Иностранный тренер выбирает между "Астаной" и украинским клубом

Украинский тренер Юрий Вернидуб
имеет два предложения в качестве продолжения карьеры.
На прошлой неделе специалист покинул солигорский "Шахтер". Лидер чемпионата Беларуси пригласил
экс-тренер "Астаны" Романа Григорчука
довести команду до чемпионства.
Как сообщает телеграм-канал
"Татур", на данный момент Вернидуб выбирает между казахстанской "Астаной"
и украинским "Рухом".
По официальной версии, Вернидуб покинул "Шахтер" по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Альтернативная версия - личный конфликт со спортивным директором клуба Александром Рехвиашвили.
Напомним, пост главного тренера "Астаны" стал вакантным после ухода Михала Билека
. Обязанности рулевого выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт.