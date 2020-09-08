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Шпилевский высказался о шансах "Кайрата" на чемпионство и оценил Вагнера Лава с Денисом Поляковым

Он также ответил на вопрос о следующих матчах.

Шпилевский высказался о шансах "Кайрата" на чемпионство и оценил Вагнера Лава с Денисом Поляковым
Фото: Аян Несипбеков©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский в интервью KazFootball.kz оценил шансы алматинцев на чемпионство.

- Какие ожидания от предстоящих матчей в чемпионате и Лиге Европы?

- Готовимся к очень тяжелому матчу с "Кайсаром", который состоится в эту субботу. Это принципиальный соперник для нас. А дальше будем идти от шага к шагу, от матча к матчу. Надеюсь, все сборники вернутся живыми и здоровыми.

- Что скажете о приобретении Дениса Полякова?

- Это очень хорошее подписание. Я очень им доволен, первое впечатление очень положительное. Мы часто с ним созванивались перед его переходом к нам. В принципе, он подтвердил то, что я видел в видеонарезках. Человеческие качества у него хорошие - очень душевный, открытый и интеллигентный парень, он мне очень симпатизирует. Это стопроцентное усиление для нашей команды.

- Можно ли уже начинать разговоры о чемпионстве?

- Нет, это только начало чемпионата. Мы про это не хотим ни говорить, ни думать. Вспомните прошлый сезон. После 12-ти туров нас списали со счетов, так как было большое отставание от лидера чемпионата, в итоге догнали, но в конце потеряли все сами. Мы тренируемся и работаем ежедневно над собой. Что будет в конце, посмотрим.

- Вагнеру 36 лет, а он за пять матчей совершил немало результативных действий…

- Вагнер - большой мастер. Никто не сомневался в его приобретении. Единственное, мы сомневались, в каких он сейчас кондициях. Судя по сегодняшней утренней тренировке, он доказывает, что ежедневно прибавляет. Сейчас он и физически выходит на свой следующий уровень, называем это "вторым дыханием". Это только начало!

- Можно ли сказать, что в этом году команда окончательно собралась и поняла вашу философию?

- Всегда есть то, что можно улучшить. Это будет и через год, и через два. Понятно, что мы притерлись друг к другу, ребята больше понимают наши требования. Я уже не раз говорил, что у нас очень хороший коллектив с точки зрения менталитета. Они выкладываются на каждой тренировке и взаимно уважают друг друга. Футбол - командный вид спорта, и я рад, что они это поняли. Я очень доволен этим.

Напомним, "Кайрат" с 18-ю очками лидирует в чемпионате, опережая на пять баллов "Кайсар" и на семь "Астану". С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

"Да, моя страна победила, но я расстроен...". Шпилевский - о матче Казахстана с Беларусью и ошибке капитана "Кайрата"

 

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Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей КПЛ-2020

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