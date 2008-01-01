"Астана" возобновила подготовку к матчам КПЛ

Футболисты "Астаны"
вернулись к тренировкам после непродолжительного отдыха, сообщает пресс-служба клуба.
Подготовка к возобновлению чемпионата Казахстана проходит в Алматы. Работу с командой продолжает исполняющий обязанности главного тренера Пол Эшуорт
.
В занятиях принимают участие все футболисты, за исключением игроков национальных и молодежных сборных, а также Жарко Томашевича
, который присоединится к команде в течение нескольких дней.
Стала известна причина того, почему "Астана" не спешит с назначением главного тренера
Ближайший матч "Астана" проведет 12 сентября против шымкентского "Ордабасы"
.
17 сентября столичному клубу предстоит матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против чемпиона Черногории клуба "Будучность".