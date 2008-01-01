"Астана" возобновила подготовку к матчам КПЛ

12 сентября команда сыграет с "Ордабасы".

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:11
Футболисты "Астаны" вернулись к тренировкам после непродолжительного отдыха, сообщает пресс-служба клуба.

Подготовка к возобновлению чемпионата Казахстана проходит в Алматы. Работу с командой продолжает исполняющий обязанности главного тренера Пол Эшуорт.

В занятиях принимают участие все футболисты, за исключением игроков национальных и молодежных сборных, а также Жарко Томашевича, который присоединится к команде в течение нескольких дней.

Стала известна причина того, почему "Астана" не спешит с назначением главного тренера

Ближайший матч "Астана" проведет 12 сентября против шымкентского "Ордабасы".

17 сентября столичному клубу предстоит матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против чемпиона Черногории клуба "Будучность".
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Казахстан(футбол) КПЛ
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