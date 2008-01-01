"Астана" возобновила подготовку к матчам КПЛ

Футболистывернулись к тренировкам после непродолжительного отдыха, сообщает пресс-служба клуба.Подготовка к возобновлению чемпионата Казахстана проходит в Алматы. Работу с командой продолжает исполняющий обязанности главного тренераВ занятиях принимают участие все футболисты, за исключением игроков национальных и молодежных сборных, а также, который присоединится к команде в течение нескольких дней.Ближайший матч "Астана" проведет 12 сентября против шымкентского17 сентября столичному клубу предстоит матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против чемпиона Черногории клуба "Будучность".