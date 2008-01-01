"Поначалу было страшно. Казахстан, Афганистан". Вагнер Лав - о предложении от "Кайрата", продлении контракта и своих целях

Новичок "Кайрата"
бразильский нападающий Вагнер Лав
дал интервью Globo Esporte
, в котором рассказал о том, как возник вариант с переходом в алматинский клуб, об адаптации в Казахстане и о том, какие ставит личные цели.
- Мало кто знает Казахстан. Не было страшно, когда поступило предложение оттуда?
- Поначалу это действительно немного пугало. Казахстан! Люди говорят: "Афганистан, Казахстан, все на "-ан". Так что сначала было страшно, но после того, как я узнал, что это за клуб, его цели, то принял предложение. "Кайрат" давно не выигрывал чемпионат, еще он ставит цели выйти в групповой этап Лиги Европы, что меня очень порадовало, помимо того, что я могу получать много игрового времени. В "Коринтиансе" у меня не было таких возможностей, поэтому я принял предложение "Кайрата"
- У вас контракт с "Кайратом" до конца декабря. Как проходит адаптация?
- Это хорошее место для жизни. Моей семье здесь нравится, мы очень хорошо адаптировались, и кто знает, не задержимся ли мы тут еще на некоторое время. Начало получилось хорошим, мне помогали многие люди. В клубе есть бразильский физиотерапевт (Диого Лейте), который помогает мне. Здесь много бразильских игроков в футзал. Кака, тренер "Кайрата", я знаю его несколько лет и он дал мне несколько советов, затем я встретил Игиту (вратарь "Кайрата"), который поддерживал меня. Культура похожа на русскую, поэтому многое для меня не ново. Я говорю и понимаю некоторые вещи по-русски, что значительно облегчает мое пребывание.
- В 36 лет все еще есть карьерные цели?
- Мои задачи - играть настолько, насколько позволяет организм, и бороться за цели клуба, который должен стать чемпионом страны и выйти в групповой этап Лиги Европы. Хочу помочь клубу и держать себя на высоком уровне, чтобы порадовать болельщиков "Кайрата".
Официально о переходе Лава "Кайрат" объявил
8 июля. На счету бразильца четыре мяча и три ассиста в четырех играх за алматинцев во всех турнирах.