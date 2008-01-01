СМИ сообщили о проблемах "Астаны" с финансами и сумму долгов перед футболистами

Столичная "Астана" имеет проблемы с финансированием, сообщает Meta-ratings.kz. По неофициальным данным, долги клуба по подъемным, полагающимся игрокам, пришедшим в последние два-три трансферных окна, а также их агентам, составляют свыше миллиона евро.

По причине сокращения финансирования руководство клуба не имеет возможности пригласить известного тренера, зарплата которого будет начинаться от 50 тысяч евро в месяц. Хотя переговоры велись с такими специалистами, как украинцы Дмитрий Парфенов и Юрий Вернидуб, россияне Олег Кононов и Рашид Рахимов, белорус Игорь Криушенко и другими.

Есть вероятность, что в будущем году финансирование клуба будет дополнительно урезано. Поэтому "Астана" ставит задачу пробиться в групповой этап Лиги Европы, где сможет зарабатывать.

В настоящее время команду тренирует исполнительный директор Пол Эшуорт, ранее работавший в латвийских "Сконто" и "Вентспилсе", а также в российском "Ростове".

Стала известна причина того, почему "Астана" не спешит с назначением главного тренера