Легионер с опытом игры за казахстанский клуб близок к возвращению в КПЛ

Последним местом его работы была узбекская команда.

Артем Барановский. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:10
Бывший футболист карагандинского "Шахтера" Артем Барановский может перейти в "Кызыл-Жар СК", сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.

Украинский защитник в минувшем сезоне неплохо зарекомендовал себя в карагандинском клубе, забив один гол в 33 матчах КПЛ. Но зимой перешел в узбекскую "Бухару", которую затем покинул и стал свободным агентом.

В ближайшее время он должен подписать контракт с петропавловцами.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

В нынешнем чемпионате "Кызыл-Жар СК" занимает восьмое место из 11, набрав семь очков в шести играх.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:10
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