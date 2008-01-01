Легионер с опытом игры за казахстанский клуб близок к возвращению в КПЛ

Бывший футболист карагандинского "Шахтера" Артем Барановский
может перейти в "Кызыл-Жар СК"
, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram
.
Украинский защитник в минувшем сезоне неплохо зарекомендовал себя в карагандинском клубе, забив один гол в 33 матчах КПЛ. Но зимой перешел в узбекскую "Бухару", которую затем покинул и стал свободным агентом.
В ближайшее время он должен подписать контракт с петропавловцами.
Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
В нынешнем чемпионате "Кызыл-Жар СК" занимает восьмое место из 11, набрав семь очков в шести играх.