Сорвался трансфер экс-футболиста "Зенита" и сборной России в "Кайрат"

Он выбрал клуб в РПЛ.

Артур Юсупов. Фото: ФК "Зенит"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:44
Российский полузащитник Артур Юсупов вел переговоры с "Кайратом" и мог пополнить алматинский клуб в качестве свободного агента. Но в итоге 31-летний хавбек выбрал вариант в РПЛ - "Сочи", сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.

Юсупов известен по своим выступлениям за "Зенит", "Ростов" и московское "Динамо", на его счету два матча в составе сборной России.

Стоит отметить, что Юсупов также был в числе потенциальных новичков "Астаны". Но столичный клуб решил никого более не подписывать.

За "Сочи" с прошлого года играет футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров. После шести туров команда Владимира Федотова идет на третьем месте из 16 в РПЛ, набрав 12 очков.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:44
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