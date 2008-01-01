Сорвался трансфер экс-футболиста "Зенита" и сборной России в "Кайрат"

Российский полузащитник Артур Юсупов
вел переговоры с "Кайратом"
и мог пополнить алматинский клуб в качестве свободного агента. Но в итоге 31-летний хавбек выбрал вариант в РПЛ - "Сочи"
, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram
.
Юсупов известен по своим выступлениям за "Зенит", "Ростов" и московское "Динамо", на его счету два матча в составе сборной России.
Стоит отметить, что Юсупов также был в числе потенциальных новичков "Астаны"
. Но столичный клуб решил никого более не подписывать.
За "Сочи" с прошлого года играет футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров. После шести туров команда Владимира Федотова идет на третьем месте из 16 в РПЛ, набрав 12 очков.