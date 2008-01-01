Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром

Румынский полузащитник Габриэль Энаке
покинул "Кызыл-Жар СК"
, сообщает официальный сайт петропавловского клуба.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Энаке покинул команду в статусе лучшего бомбардира - забил два гола в пяти матчах.
При этом легионер еще 1 сентября в интервью румынским СМИ рассказал о расторжении
контракта с казахстанским клубом, который действовал до лета 2022 года. По словам Энаке, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.
На следующий день "Кызыл-Жар СК" выступил с опровержением
этой информации. В клубе отметили, что Энаке самовольно покинул команду.