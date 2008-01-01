Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром

За команду он провел пять матчей.

Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:05
Румынский полузащитник Габриэль Энаке покинул "Кызыл-Жар СК", сообщает официальный сайт петропавловского клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Энаке покинул команду в статусе лучшего бомбардира - забил два гола в пяти матчах.

При этом легионер еще 1 сентября в интервью румынским СМИ рассказал о расторжении контракта с казахстанским клубом, который действовал до лета 2022 года. По словам Энаке, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.

На следующий день "Кызыл-Жар СК" выступил с опровержением этой информации. В клубе отметили, что Энаке самовольно покинул команду.
Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:05
© 2008 - 2020 ТОО «EML»