ПФЛК представила календарь матчей 8-12 туров КПЛ

Игры пройдут в локации "Алматы-Талгар".

Фото: ПФЛК

Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте опубликовала календарь матчей 8-12 туров казахстанской премьер-лиги.



Игры пройдут в единой локации "Алматы-Талгар" с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы по-прежнему запрещен.



Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального вещателя чемпионата. Прямую трансляцию будет вести телеканал Qazsport.



Восьмой тур



11 сентября (пятница)

16:00. Жетысу – Окжетпес

21:00. Шахтер – Тараз



12 сентября (суббота)

15:00. Ордабасы – Астана

17:00. Тобол – Кызыл-Жар СК

20:00. Кайрат – Кайсар



Седьмой тур



16 сентября (среда)

Тобол – Ордабасы



Девятый тур



18 сентября (пятница)

Окжетпес – Каспий



19 сентября (суббота)

Тараз – Жетысу



20 сентября (воскресенье)

Астана – Шахтер

Кайсар – Ордабасы

Кызыл-Жар СК – Кайрат



Десятый тур



22 сентября (вторник)

Тобол – Окжетпес



23 сентября (среда)

Каспий – Тараз



24 сентября (четверг)

Кайсар – Астана * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» и/или ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020/2021

Ордабасы – Кызыл-Жар СК

Жетысу – Шахтер



11-й тур



26 сентября (суббота)

Тараз – Тобол



27 сентября (воскресенье)

Кызыл-Жар СК – Кайсар

Астана – Жетысу

Окжетпес – Кайрат



28 сентября (понедельник)

Шахтер – Каспий



12-й тур



1 октября (четверг)

Астана – Каспий * перенос матча в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021

Кайрат – Шахтер * перенос матча в случае участия ФК «Кайрат» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021

Кайсар – Окжетпес * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021



2 октября (пятница)

Тобол – Жетысу

Ордабасы – Тараз



Шестой тур

4 октября (воскресенье)

Кайрат – Астана