ПФЛК представила календарь матчей 8-12 туров КПЛ
Игры пройдут в локации "Алматы-Талгар".
Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте опубликовала календарь матчей 8-12 туров казахстанской премьер-лиги.
Игры пройдут в единой локации "Алматы-Талгар" с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы по-прежнему запрещен.
Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального вещателя чемпионата. Прямую трансляцию будет вести телеканал Qazsport.
Восьмой тур
11 сентября (пятница)
16:00. Жетысу – Окжетпес
21:00. Шахтер – Тараз
12 сентября (суббота)
15:00. Ордабасы – Астана
17:00. Тобол – Кызыл-Жар СК
20:00. Кайрат – Кайсар
Седьмой тур
16 сентября (среда)
Тобол – Ордабасы
Девятый тур
18 сентября (пятница)
Окжетпес – Каспий
19 сентября (суббота)
Тараз – Жетысу
20 сентября (воскресенье)
Астана – Шахтер
Кайсар – Ордабасы
Кызыл-Жар СК – Кайрат
Десятый тур
22 сентября (вторник)
Тобол – Окжетпес
23 сентября (среда)
Каспий – Тараз
24 сентября (четверг)
Кайсар – Астана * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» и/или ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020/2021
Ордабасы – Кызыл-Жар СК
Жетысу – Шахтер
11-й тур
26 сентября (суббота)
Тараз – Тобол
27 сентября (воскресенье)
Кызыл-Жар СК – Кайсар
Астана – Жетысу
Окжетпес – Кайрат
28 сентября (понедельник)
Шахтер – Каспий
12-й тур
1 октября (четверг)
Астана – Каспий * перенос матча в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021
Кайрат – Шахтер * перенос матча в случае участия ФК «Кайрат» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021
Кайсар – Окжетпес * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021
2 октября (пятница)
Тобол – Жетысу
Ордабасы – Тараз
Шестой тур
4 октября (воскресенье)
Кайрат – Астана