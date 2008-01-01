ПФЛК представила календарь матчей 8-12 туров КПЛ

Игры пройдут в локации "Алматы-Талгар".

Фото: ПФЛК
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:24
Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте опубликовала календарь матчей 8-12 туров казахстанской премьер-лиги.

Игры пройдут в единой локации "Алматы-Талгар" с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы по-прежнему запрещен.

Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального вещателя чемпионата. Прямую трансляцию будет вести телеканал Qazsport.

Восьмой тур

11 сентября (пятница)
16:00. Жетысу – Окжетпес
21:00. Шахтер – Тараз

12 сентября (суббота)
15:00. Ордабасы – Астана
17:00. Тобол – Кызыл-Жар СК
20:00. Кайрат – Кайсар

Седьмой тур

16 сентября (среда)
Тобол – Ордабасы

Девятый тур

18 сентября (пятница)
Окжетпес – Каспий

19 сентября (суббота)
Тараз – Жетысу

20 сентября (воскресенье)
Астана – Шахтер
Кайсар – Ордабасы
Кызыл-Жар СК – Кайрат

Десятый тур

22 сентября (вторник)
Тобол – Окжетпес

23 сентября (среда)
Каспий – Тараз

24 сентября (четверг)
Кайсар – Астана * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» и/или ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020/2021
Ордабасы – Кызыл-Жар СК
Жетысу – Шахтер

11-й тур

26 сентября (суббота)
Тараз – Тобол

27 сентября (воскресенье)
Кызыл-Жар СК – Кайсар
Астана – Жетысу
Окжетпес – Кайрат

28 сентября (понедельник)
Шахтер – Каспий

12-й тур

1 октября (четверг)
Астана – Каспий * перенос матча в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021
Кайрат – Шахтер * перенос матча в случае участия ФК «Кайрат» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021
Кайсар – Окжетпес * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021

2 октября (пятница)
Тобол – Жетысу
Ордабасы – Тараз

Шестой тур
4 октября (воскресенье)
Кайрат – Астана
Метки:
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