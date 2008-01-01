Стала известна причина того, почему "Астана" не спешит с назначением главного тренера

Главным претендентом считается Андрей Карпович.

Пол Эшуорт. Фото: weproject.media
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:05

Английский специалист Пол Эшуорт планирует и дальше тренировать ФК "Астана", сообщает Meta-ratings.kz.

После ухода с поста главного тренера клуба чеха Михала Билека, обязанности рулевого выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт. Под его руководством "Астана" перед перерывом на матчи сборных не смогла обыграть "Тараз" в матче КПЛ (1:1).

Главным претендентом на пост главного тренера шестикратных чемпионов страны считается казахстанский специалист Андрей Карпович, возглавляющий "Окжетпес" из Кокшетау. 

При этом по информации Meta-ratings.kz, некоторые члены руководства столичного клуба поддерживают кандидатуру Эшуорта. В качестве тренера он работал в основном в латышских командах "Сконто", "Вентспилс" и "Рига".

Определиться с кандидатурой нового наставника в команде должны определиться уже в ближайшие дни. 

Метки:
Астана ФК Эшуорт Пол КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:05
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