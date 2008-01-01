Стала известна причина того, почему "Астана" не спешит с назначением главного тренера

Английский специалист Пол Эшуорт планирует и дальше тренировать ФК "Астана", сообщает Meta-ratings.kz.



После ухода с поста главного тренера клуба чеха Михала Билека, обязанности рулевого выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт. Под его руководством "Астана" перед перерывом на матчи сборных не смогла обыграть "Тараз" в матче КПЛ (1:1).



Главным претендентом на пост главного тренера шестикратных чемпионов страны считается казахстанский специалист Андрей Карпович, возглавляющий "Окжетпес" из Кокшетау.



При этом по информации Meta-ratings.kz, некоторые члены руководства столичного клуба поддерживают кандидатуру Эшуорта. В качестве тренера он работал в основном в латышских командах "Сконто", "Вентспилс" и "Рига".



Определиться с кандидатурой нового наставника в команде должны определиться уже в ближайшие дни.