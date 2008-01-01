Стало известно, когда сыграют между собой "Кайрат" и "Астана" в КПЛ

Ближайшие туры пройдут в Алматы и Талгаре.

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Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) определилась с календарем премьер-лиги на ближайшие туры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игры с 8-го по 12-й туры КПЛ пройдут в городах Алматы и Талгар. Матчи будут показаны в прямом эфире телеканала Qazsport. Стоит добавить, что 4 октября в рамках 6-го тура сыграют между собой "Кайрат" и "Астана".

8-й тур, 11 сентября (пятница):
Жетысу – Окжетпес, 16:00, УТБ Талгар
Шахтер – Тараз, 21:00, Жас Кыран

12 сентября (суббота):
Ордабасы – Астана, 15:00, УТБ Талгар
Тобол – Кызыл-Жар СК, 17:00, Академия им. Т. Сегизбаева
Кайрат – Кайсар, 20:00, «Центральный»

Матч 6-го тура, 16 сентября (среда):
Тобол – Ордабасы

9-й тур, 18 сентября (пятница):
Окжетпес – Каспий

19 сентября (суббота):
Тараз – Жетысу

20 сентября (воскресенье):
Астана – Шахтер
Кайсар – Ордабасы
Кызыл-Жар СК – Кайрат

10-й тур, 22 сентября (вторник):
Тобол – Окжетпес

23 сентября (среда):
Каспий – Тараз

24 сентября (четверг):
Кайсар – Астана (перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» и/или ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020/2021
Ордабасы – Кызыл-Жар СК
Жетысу – Шахтер

11-й тур, 26 сентября (суббота):
Тараз – Тобол

27 сентября (воскресенье):
Кызыл-Жар СК – Кайсар
Астана – Жетысу
Окжетпес – Кайрат

28 сентября (понедельник):
Шахтер – Каспий

12-й тур, 1 октября (четверг):
Астана – Каспий (перенос матча в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021)
Кайрат – Шахтер (перенос матча в случае участия ФК «Кайрат» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021)
Кайсар – Окжетпес (перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021)

2 октября (пятница):
Тобол – Жетысу
Ордабасы – Тараз

Матч 6-го тура, 4 октября (воскресенье):
Кайрат – Астана.

Напомним, в премьер-лиге сыграно 7 туров. На первом месте расположился «Кайрат», имеющий в своем активе 17 очков, на второй позиции – «Кайсар», на третьей – «Астана». С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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