Стало известно, когда сыграют между собой "Кайрат" и "Астана" в КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) определилась с календарем премьер-лиги на ближайшие туры, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игры с 8-го по 12-й туры КПЛ пройдут в городах Алматы и Талгар. Матчи будут показаны в прямом эфире телеканала Qazsport. Стоит добавить, что 4 октября в рамках 6-го тура сыграют между собой "Кайрат" и "Астана".
8-й тур, 11 сентября (пятница):
Жетысу – Окжетпес, 16:00, УТБ Талгар
Шахтер – Тараз, 21:00, Жас Кыран
12 сентября (суббота):
Ордабасы – Астана, 15:00, УТБ Талгар
Тобол – Кызыл-Жар СК, 17:00, Академия им. Т. Сегизбаева
Кайрат – Кайсар, 20:00, «Центральный»
Матч 6-го тура, 16 сентября (среда):
Тобол – Ордабасы
9-й тур, 18 сентября (пятница):
Окжетпес – Каспий
19 сентября (суббота):
Тараз – Жетысу
20 сентября (воскресенье):
Астана – Шахтер
Кайсар – Ордабасы
Кызыл-Жар СК – Кайрат
10-й тур, 22 сентября (вторник):
Тобол – Окжетпес
23 сентября (среда):
Каспий – Тараз
24 сентября (четверг):
Кайсар – Астана (перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» и/или ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020/2021
Ордабасы – Кызыл-Жар СК
Жетысу – Шахтер
11-й тур, 26 сентября (суббота):
Тараз – Тобол
27 сентября (воскресенье):
Кызыл-Жар СК – Кайсар
Астана – Жетысу
Окжетпес – Кайрат
28 сентября (понедельник):
Шахтер – Каспий
12-й тур, 1 октября (четверг):
Астана – Каспий (перенос матча в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021)
Кайрат – Шахтер (перенос матча в случае участия ФК «Кайрат» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021)
Кайсар – Окжетпес (перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021)
2 октября (пятница):
Тобол – Жетысу
Ордабасы – Тараз
Матч 6-го тура, 4 октября (воскресенье):
Кайрат – Астана.
Напомним, в премьер-лиге сыграно 7 туров. На первом месте расположился «Кайрат», имеющий в своем активе 17 очков, на второй позиции – «Кайсар», на третьей – «Астана». С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.