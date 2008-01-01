Гол игрока "Кайсара" признан лучшим в седьмом туре КПЛ-2020

Полузащитник "Кайсара" Асхат Тагыберген признан автором лучшего гола в седьмом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.



Взятие ворот "Тобола" в его исполнении набрало 69 процентов голосов. Игрок кызылординского клуба пробил издалека, поразив верхний угол ворот Игоря Шацкого.







На втором месте по итогам голосования расположился Вагнер Лав из "Кайрата" - 19 процентов, третьим стал Тигран Барсегян ("Астана") - пять, четвертую строчку занял Гидеон Баа из "Шахтера" - четыре, а замкнул топ-5 Сергей Малый из "Тобола" - три.

Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок "Тобола" Серикжан Мужиков. В пятом туре, который был сыгран раньше четвертого, лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе.



После семи туров лидерство у "Кайрата" - 18 очков. У "Кайсара" - 13, а "Астана" набрала 11 баллов. При этом, кызылординцы и столичный клуб сыграли на один матч меньше.С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.