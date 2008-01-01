"Кайрат" забыл выплатить "Чертаново" 170 тысяч долларов за российского футболиста

"Чертаново"
недавно выиграл суд у "Кайрата"
по поводу подготовки 20-летнего нападающего Кирилла Колесниченко
, сообщает Metaratings.ru
.
В марте вингер расторг контракт с московским клубом, заплатив "Чертаново" около 3 миллионов рублей, после чего почти сразу перешел в "Кайрат".
Однако в алматинском клубе забыли, что даже если игрок перешел на правах свободного агента, "Чертаново" полагается компенсация за воспитание игрока до 23 лет.
Несмотря на попытки "Кайрата" оспорить решение суда, в ФИФА посчитали, что в "Чертаново" правы, после чего обязали казахстанский клуб заплатить российскому 170 тысяч долларов. По данным источника, у председателя наблюдательного совета Кайрата Боранбаева мало шансов оспорить это решение в судебных инстанциях.
3 сентября Колесниченко на правах аренды перешел
в клуб российской премьер-лиги "Ротор"
. Правами на игрока до конца 2022 года обладает "Кайрат" (данные Transfermarkt).