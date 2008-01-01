Лидер "Жетысу" может покинуть команду

Нападающий "Жетысу" Мартин Тошев
может покинуть талдыкорганский клуб, сообщает "Пирин Спорт
".
У 30-летнего болгарского форварда контракт до конца ноября, что "делает его особенно аппетитным для многих команд бывшей советской республики".
По словам Тошева, к нему действительно есть серьезный интерес со стороны нескольких клубов, однако конкретных предложений не поступало. Сейчас он сосредоточен на выступлениях за талдыкорганцев.
Тошев выступает за "Жетысу" с лета прошлого года. Нападающий провел в чемпионате Казахстана 19 матчей и забил в них 12 мячей (в том числе в рамках КПЛ-2020: пять игр и три гола).