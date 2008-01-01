Инсайдер нашел плюсы в назначении Карповича на пост главного тренера "Астаны"

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет поделился своим мнением относительно главного кандидата на пост главного тренера "Астаны" Андрея Карповича.



"Уже ни для кого не секрет, что основным претендентом на пост главного тренера "Астаны" является Андрей Карпович.



Естественно, мне об этом известно уже давно. Но была просьба от людей - не афишировать, поэтому пришлось пожертвовать бомбовым инсайдом.



Последние три дня я вижу, что против этого назначения работают определенные люди. Пошли вбросы в СМИ и паблики. Мол, катастрофа, берут тренера без опыта работы в больших клубах (забывая про два года в "Кайрате"), без регалий (забывая про самостоятельно, без помощи легионеров выигранный Кубок). Мол, "Астана" пробивает дно. Естественно, я понимаю, с чем связана эта планомерная атака и от кого она исходит.



Я далек от иллюзий о том, что Карпович - топовый вариант и что он стопроцентно гарантирует результат. По той простой причине, что ничего легко не бывает и в футболе может случиться что угодно, а в "Астане" дела не очень хорошие. Само собой, я буду переживать за него. Но не собираюсь тут с пеной у рта доказывать, что это самая лучшая кандидатура ever.



Но могу попробовать расшифровать выбор в пользу Карповича, поставив себя на место кураторов из "Самрука" и руководства "Астаны".



1. Сроки сжатые, условия авральные. Привозить специалиста, не знающего наш футбол, уже неправильно. Времени на раскачку нет. Надо сразу начинать работать, зная реалии и уровень - до ближайшего матча с "Ордабасы" меньше десяти дней, а команду распустили в короткий отпуск. Следовательно, всякие Вернидубы и Кононовы с Парфеновыми сразу отпадают.



2. Выбор заметно ограничился, не так ли? Идем дальше. Нужен тот, кто быстро и правильно распознает проблемы. А это, в первую очередь, разрозненность команды. Плохое физическое состояние и плохой микроклимат. Следовательно, нужен тот, чей авторитет как личности не вызовет вопросов у игроков. Кто такой Карпович - тому же Диме Шомко или Ненаду Эричу разъяснять не надо. Естественно, не меньшим авторитетом обладает и Григорий Бабаян. Но в "Астане" его не рассматривали, считая пройденным этапом. Да и сам Григорий Константинович ныне занят в амбициозном клубе, конкурирует с "Астаной" в КПЛ и пользуется полным доверием со стороны Архимеда Мухамбетова. А какие еще кандидатуры есть, если очертить вышеописанные рамки - знание нашего футбола и авторитет?



Вот и я о том же. Получается, что у "Астаны" особо и кандидатов-то нет. Из реальных, а не гипотетических. Поэтому выбор в пользу Карповича выглядит логичным.



Получится ли у него - я не знаю. Но у меня есть основания полагать, что все может сложиться удачно. Сейчас там нужен не революционер или реформатор. Нужен тот, кто придет, сделает точечные шаги и все быстро наладит. По составу "Астана" все еще остается сильнейшей в стране. Футболисты за полгода точно не могли разучиться играть. Если быстро выявить проблему и решить ее, то это будет все та же мощная команда, способная на многое.



Повторюсь, время работает против "Астаны". Нового тренера необходимо было назначать еще вчера. Вне зависимости от того, кем он будет. Слишком многое на кону, тот же вылет из Лиги Европы - непозволительная роскошь для клуба в условиях сокращенного бюджета. Клубу необходим групповой этап, чтобы пополнить казну. А для этого срочно необходим тренер, который придет, разберется и победит", - написал Кожахмет в своем телеграм-канале.



Напомним, 26 августа "Астана" объявила об уходе Михала Билека, который возглавлял команду с января, сменив украинца Романа Григорчука. После увольнения чешский специалист сосредоточился на работе со сборной Казахстана.



Карпович в свою очередь с 2019 года тренирует "Окжетпес".