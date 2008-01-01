Кахабера Цхададзе дисквалифицировали за мат в адрес главного тренера "Кайрата"

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, сообщает официальный сайт
КФФ.
Решения КДК затронули матч
седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу между шымкентским "Ордабасы"
и алматинским "Кайратом"
, а также нарушение медицинского протокола игроком футбольного клуба "Кайсар" из Кызылорды.
За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес главного тренера команды соперника:
- главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе
дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге;
- ассистент главного тренера "Ордабасы" Георги Чихрадзе дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге;
- президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.
Дисквалификация указанных лиц считается вступившей в силу с 31 августа 2020 года.
Сроком уплаты штрафов установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.
За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками в одном матче, "Кайрат" оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.
Сроком уплаты штрафа установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.
За нарушение медицинского протокола, выразившееся в отсутствии маски и перчаток при фотографировании с посторонними лицами, игрок "Кайсара" Думан Нарзилдаев оштрафован на сумму в размере 40 МРП, что составляет 111 120 тенге, и обязан накануне следующего матча команды предоставить результат актуального ПЦР-теста на COVID-19.
Сроком уплаты штрафа установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.