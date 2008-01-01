"Астана" выбрала нового главного тренера? Назван основной кандидат

Казахстанский специалист Андрей Карпович ведет активные переговоры с "Астаной", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время главный тренер "Окжетпеса" находится в Нур-Султане. В ближайшее время, если обе стороны договорятся, "Астана" официально объявит о подписании соглашения с Карповичем.

Руководство клуба склоняется к тому, чтобы отдать предпочтение казахстанцу, хотя есть варианты с украинцем Юрием Вернибудом и белорусом Игорем Криушенко.

Напомним, Вернидуб покинул пост главного тренера солигорского "Шахтера". Он возглавлял команду с ноября 2019 года. Солигорский клуб, набрав 43 очка в 22 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Криушенко успел поработать в таких клубах, как БАТЭ, минское "Динамо", "Сибирь" (Новосибирск), узбекистанский "Шуртан". Также специалист с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Беларуси.

Карпович с прошлого года тренирует кокшетауский "Окжетпес". В сезоне-2019 команда заняла при нем седьмое место. В нынешнем году на его счету одна победа и одна ничья в КПЛ. Также синегорцы проиграли пять раз. В бытность футболистом Карпович выступал за сборную Казахстана, а также успел поиграть за "Кайрат", "Астану", "Иртыш", "Актобе", российские клубы "Ростов" и "Динамо" (Москва).

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