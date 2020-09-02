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Фарт "Кайсара", "вирус" в "Астане", проблемы "Тобола". Алиев разобрал игры 7-го тура КПЛ

Он выделил общий недостаток всех команд премьер-лиги.

Фарт "Кайсара", "вирус" в "Астане", проблемы "Тобола". Алиев разобрал игры 7-го тура КПЛ
Али Алиев. Фото: ФК "Кызыл-Жар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Перед паузой на игры сборных в чемпионате Казахстана состоялся тур, в котором поскользнулись сразу несколько команд из лидирующего пула. Корреспондент Vesti.kz подробно поговорил с казахстанским тренером Али Алиевым о главном преимуществе в игре "Кайрата", большом факторе удачи в результатах "Кайсара" и причинах затяжного кризиса в "Астане".  

- Али, центральная игра тура - "Ордабасы" против "Кайрата", но в итоге алматинцы по ощущениям даже не заметили соперника. Это "Кайрат" настолько в форме или у "Ордабасы" серьезные игровые проблемы?


- Уже не раз говорил, что тактика Шпилевского - это хорошая физподготовка, в стартовые 30 минут стараются "убить" соперника, фактор неожиданности, высокого давления на соперника. Они убийцы "тики-таки". Не знаю, насколько внимательно другие команды КПЛ изучают "Кайрат", но для меня удивительно, что такой опытный тренер, как Кахабер Цхададзе, выбрал выход из обороны через короткий пас - этот шаг был равносилен самоубийству. У команды нет таких исполнителей, чтобы качественно выходить из обороны через короткий и средний пасы. Это ключевая ошибка.

На мой взгляд, необходимо было "удлинить" игру, навязать борьбу, но, чтобы навязывать борьбу, нужна физподготовка, а кроме "Кайрата" в КПЛ никто сейчас не блещет в этом компоненте. Шпилевскому очень повезло, что в его штабе есть специалист по физподготовке (Христос Пападопулос), который работал в Германии. Но в позиционной атаке "Кайрат" по-прежнему не впечатляет. Надо сказать, что в целом, в Казахстане сейчас нет команды, которая умела бы вскрывать соперника в позиционной атаке.

- После ухода Билека "Астана" вновь потеряла очки, теперь их остановил "Тараз", кризис столичного клуба все более острый?

- В организм "Астаны" попал "вирус". Пропала скорость, лидеры ушли в тень. Не знаю, почему в этом году не идет игра у Димы Шомко, но он - одна из ключевых фигур в команде, он разгонял атаки, подключался, совершал очень много прострелов, сейчас этого нет. Отмечу, что в целом в КПЛ не так активно в атаку играют крайние защитники, а они в современном футболе имеют большое влияние, они - конструкторы позиционных атак. К сожалению, за исключением фланговых защитников "Кайрата" никто не проявляет себя в этом плане.



Сложно сказать, остается ли "Астана" претендентом на титул. Просто мы еще раз убеждаемся, что футбольный клуб должен быть единым механизмом и если где-то возникает проблема, сбой идет во всем механизме.

Я не знаю, кто будет следующим тренером "Астаны", но хочется, чтобы это был человек, который смог бы вывести этих игроков на другой уровень.

- "Тобол" уступил "Кайсару", это подтверждает, что костанайцы еще не готовы к отчетливой борьбе за титул?

- У "Тобола" был хороший эмоциональный фон после победы над "Астаной", к тому же у "Кайсара" не играли Федин и Марочкин. При всем уважении к Марку Гурману, это не защитник, который всю жизнь играл в центре. Странно, что "Тобол" не использовал эти проблемы. Да, на игру повлияла ошибка вратаря "Тобола". Но именно в таких играх нужны камбэки, если команда действительно хочет претендовать на чемпионство. "Тобол" должен вытаскивать такие матчи. Григорий Константинович сказал, что эмоционально игроки были выхолощены, но вы извините, там футболисты получают хорошую зарплату и они должны находить мотивацию. У них уникальная возможность стать чемпионами, все команды лихорадит, при этом в составе "Тобола" не так много игроков, становившихся чемпионами. Думаю, у "Тобола" есть просчеты в физподготовке.



- "Кайсар" по результатам идет достаточно стабильно и высоко, они будут вести борьбу за медали?

- "Кайсар" - это история про невероятный фарт. Когда Лобжанидзе забивает через себя или Тагыберген с 35 метров - в этом точно есть большой фактор удачи. Они вытаскивают игры, которые не должны были выигрывать. Но рано или поздно фарт может закончиться. Я не думаю, что "Кайсар" будет претендовать на медали.

- Про вашу бывшую команду, "Кызыл-Жар", они обыграли "Каспий", но как зрелище игра была ниже среднего.

- Знаю, что для "Кызыл-Жара" это была очень важная игра, прямой стык за сохранение места в КПЛ. "Кызыл-Жар" выжал максимум, они рационально использовали свой шанс, по сути единственный момент в игре они реализовали, да и тот со стандарта. Все остальное время была борьба, мало мысли, но это предсказуемо для команд из нижней части таблицы.



- "Кызыл-Жар" победил, но действительно бледен в атаке, при этом, когда вы работали с командой, все выглядело несколько иначе, у вас была самая результативная команда в первой лиге. Как вы добивались того, что игроки выступали ярче, и почему этого нет сейчас?

- В первую очередь, это труд всего клуба, но, если более подробно, ключевой момент с моей стороны - это выбор правильного стиля игры, который принес результат и зрелищность. Итоговая статистика по Instat подтвердила тот факт, что "Кызыл-Жар" доминировал по голевым моментам и все крупные победы были за нами. Я не романтик, моя философия - в защите на ноль, а в атаке мне нужны драйв, скорость, адреналин и голы. Чемпионство в первой лиге дало мне ответ, что моя философия на правильном пути. Фундамент этого пути начался в 2018 году, "Кызыл-Жар" был в КПЛ и я получил шанс быть тренером вместо Николы Спасова. Принял команду с восемью очками и 21 пропущенным голом, в итоге нам удалось набрать 35 очков, но, к сожалению, нашу судьбу решила разница забитых и пропущенных. После того сезона я проанализировал, каковы самые важные и необходимые факторы для обеспечения результата. Пришел к выводу, что все победы кроются в мелочах. Для тренера очень важно набрать квалифицированный тренерский штаб.

Например, в моем штабе тренером вратарей был Степан Демирчян  который пришел в Казахстан из Армении, у него был 15-летний опыт работы, он обучался в Европе, и, что подкупало, он посещал много семинаров и вел всю работу по стандартам, которые сейчас составляют 45% всех голов в современном футболе.

Второй аспект, физическую подготовку, я доверил зарубежным специалистам и людям спортивной науки. Для нашего стиля и в целом, учитывая специфику чемпионата Казахстана, скоростно-силовые данные крайне важны, а без спортивной науки не обойтись. Нужно учитывать все, и мониторингом всего
этого тоже занимались иностранные специалисты. Советуясь, мы приходили к общему мнению.

К сожалению, я потерял хорошего физиотерапевта, поэтому мне осталось набрать квалифицированный медицинский штаб и обеспечить их современными лабораториями, чтобы они могли дать максимум информации о футболистах.

- "Я не тренер-романтик", тут мне вспомнилась недавняя фраза Вадима Евсеева, который сказал, что футбол - это игра не только про голы. Надеюсь, вы не про такой стиль?

- Для меня тренеры-романтики - это те, кто выбирают "тики-таку", не имея подходящих игроков, радуются, что у них хороший контроль мяча на своей половине поля, и этим пудрят голову руководителям. В современном футболе последние результаты показывают, что контроль мяча ничего не значит, самое важное -  счет на табло.

- Но вернемся к прошедшему туру. "Шахтер" сыграл вничью с "Окжетпесом" - закономерный результат?

- Из всего тура мне понравилась именно эта игра. Накал в игре был высокий, обе команды выглядели мотивированными. Но если бы у игроков "Шахтера" было чуть более высокое исполнительское мастерство, они могли бы принести своей команде три очка. В итоге, обе команды забили со стандартов, без вопросов, исполнили очень хорошо, но это еще раз подтверждают тенденцию - в КПЛ очень мало забивают после осмысленных позиционных атак.

Фото: ФК "Кызыл-Жар"© (3), ФК "Астана"© (1), ФК "Кайрат"© (2)

 

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Метки:
КПЛ-2020 Шпилевский Алексей Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Шахтер ФК Окжетпес ФК Каспий Кызыл-Жар СК Кайсар ФК

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