"Астана" вела переговоры с экс-главным тренером БАТЭ и сборной Беларуси

Выбор будет сделан в пользу другого кандидата.

Игорь Криушенко. Фото: pressball.by
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Сегодня 14:26
Белорусский специалист Игорь Криушенко мог стать главным тренером "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичный клуб был заинтересован в услугах 56-летнего тренера, однако планирует сделать выбор в пользу другого наставника.

В качестве футболиста Криушенко выступал за "Актюбинец" (ныне "Актобе") в 1989 году. За свою тренерскую карьеру успел поработать в таких клубах, как БАТЭ, минское "Динамо", "Сибирь" (Новосибирск), узбекский "Шуртан". Также специалист с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Беларуси.

В качестве тренера БАТЭ дважды завоевывал чемпионский титул, а также выводил "Сибирь" в российскую премьер-лигу, в финал Кубка России и еврокубки. В настоящее время Криушенко работает в Индонезии, где тренирует клуб "ТИРА-Персикабо".

"Астана" назвала преемника Михала Билека

Ранее стало известно о том, что "Астана" предлагала должность главного тренера бывшему наставнику Станимиру Стойлову. Также в числе кандидатур фигурируют имена украинца Юрия Вернибуда, казахстанца Андрея Карповича и болгарских тренеров - Стойчо Младенова и Николая Костова.

После ухода Михала Билека обязанности главного тренера в "Астане" исполняет английский специалист Пол Эшуорт.
Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Беларусь Билек Михал
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:26
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