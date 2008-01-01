У "Астаны" возникли проблемы с увольнением Билека

"Астана"
все еще не достигла расторжения контракта с чешским специалистом Михалом Билеком
, сообщает KazFootball.kz
.
26 августа "Астана" объявила
о расторжении контракта с Билеком. Это произошло после вылета из Лиги чемпионов и поражения от "Тобола".
Однако по информации источника, руководство "Астаны" и агент специалиста не договорились об условиях расторжения. Несмотря на то, что в последнем туре премьер-лиги командой руководил Пол Эшуорт, официально главным тренером остается Билек.
"Астана" назвала преемника Михала Билека
Контракт Билека с клубом был подписан в январе сроком до конца сезона. Под его руководством "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана и сыграла пять матчей в премьер-лиге.