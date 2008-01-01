У "Астаны" возникли проблемы с увольнением Билека

Столичный клуб решил расстаться с тренером после вылета из ЛЧ.

Михал Билек. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:39
"Астана" все еще не достигла расторжения контракта с чешским специалистом Михалом Билеком, сообщает KazFootball.kz.

26 августа "Астана" объявила о расторжении контракта с Билеком. Это произошло после вылета из Лиги чемпионов и поражения от "Тобола".

Однако по информации источника, руководство "Астаны" и агент специалиста не договорились об условиях расторжения. Несмотря на то, что в последнем туре премьер-лиги командой руководил Пол Эшуорт, официально главным тренером остается Билек.

"Астана" назвала преемника Михала Билека

Контракт Билека с клубом был подписан в январе сроком до конца сезона. Под его руководством "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана и сыграла пять матчей в премьер-лиге.
Метки:
Астана ФК Билек Михал Увольнение КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:39
© 2008 - 2020 ТОО «EML»