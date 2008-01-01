Стойлов отказался возвращаться в "Астану"

В августе столичный клуб расстался с Билеком.

Станимир Стойлов. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:57
Руководство "Астаны" пыталось вернуть Станимира Стоилова, сообщает KazFootball.kz.

Пост главного тренера в столичном клубе стал вакантным в августе после ухода Михала Билека. "Астана" сделала предложение 53-летнему болгарскому специалисту, однако он ответил отказом. Стойлов не хочет возвращаться в клуб при нынешнем руководстве.

Стоилов возглавил "Астану" летом 2014 года. Под его руководством клуб четырежды подряд выигрывала чемпионат Казахстана, впервые в истории казахстанского футбола вышел в групповой этап Лиги чемпионов, два раза в групповой раунд Лиги Европы, а также в 1/16 финала турнира.

Последним местом работы болгарского специалиста была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2019 года.
Метки:
Стойлов Станимир Астана ФК Билек Михал КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 12:57
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