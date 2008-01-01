Лучший бомбардир расторг контракт с клубом КПЛ

Полузащитник "Кызыл-Жар СК" Габриэл Энаке
расторг контракт с петропавловским клубом. Об этом футболист рассказал в интервью Prosport.ro
.
Соглашение румына с казахстанским клубом действовало до лета 2022 года. По словам легионера, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.
Энаке покинул "Кызыл-Жар СК" в статусе лучшего бомбардира команды - два гола в пяти матчах.
"Это было мое решение, потому что из-за этой пандемии я пережил очень тяжелый период для моей психики. У меня есть предложения, я веду переговоры с двумя командами из Румынии, одной из Греции и клубом второй лиги из Турции. Я хочу хорошенько подумать, и в ближайшее время приму решение. Лично я хотел бы отыграть два-три года за границей, прежде чем вернусь в Лигу 1. Но я бы хотел участвовать в серьезном проекте, поэтому я очень хорошо взвешиваю предложения, которые у меня есть", - сказал Энаке.
До Казахстана Энаке выступал на родине за "Астру", "Миовени", "Стяуа", сербский "Партизан" и казанский "Рубин". За сборную Румынии в период с 2014 по 2016 год провел пять матчей