В поисках антикризисного тренера. Кто может возглавить "Астану" после Билека

С момента вылета из Лиги чемпионов и последующим увольнением Михала Билека,
в "Астане"
началась постепенная работа по поиску нового главного тренера, которая продолжается до сих пор. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, кто составляет возможный круг претендентов на вакантный пост в столичном клубе.
Казахстанские тренеры
Из поколения опытных специалистов "Астана" никого не рассматривала, но в списке кандидатов мелькали фамилии двух молодых и прогрессивных тренеров - Григория Бабаяна
и Андрея Карповича
. Возвращение Бабаяна - сложная история со всех сторон и маловероятная, хотя в столичном клубе по-прежнему котируют человека, который застал все большие успехи "Астаны" и даже имеет к ним прямое отношение.
У Карповича не так много тренерского опыта на большом уровне, да, у него был короткий промежуток работы в "Кайрате" будучи главным, но этого явно мало. В "Окжетпесе" Андрей Владимирович изначально оказался в скромных условиях бюджета и состава, поэтому показать что-то выше уровня возможностей клуба пока не сумел. Тем не менее, Карпович остается одним из претендентов на пост тренера "Астаны".
Российские тренеры
Сразу после того, как "Астана" провалилась в Бресте, в столичный клуб пошли звонки и сообщения от агентов российских специалистов. Среди тех россиян, кто сейчас свободен, в "Астане" нет восторга ни от одной кандидатуры. Зимой "Астана" действительно хотела заполучить Валерия Карпина
, но ни тогда, ни сейчас шансов на положительный исход не было. При этом, возможно, клуб все-таки рассмотрит одного тренера из России, который уже работал в Казахстане.
Русскоязычные тренеры
Возвращение Станимира Стойлова
- столь же сложная и еще менее вероятная история, как с Бабаяном. Вероятно, в списке претендентов проскакивало еще несколько фамилий из Болгарии, в частности, Георгий Дерменджиев, Николай Костов
и Стойчо Младенов
. Все они знакомы с казахстанским футболом, но никто из них не выглядит для "Астаны" антикризисным тренером, способным решить проблемы команды за короткое время.
На днях в Беларуси освободился еще один интересный коуч в лице Юрия Вернидуба
. Но в "Астане" предметного интереса к украинскому тренеру не проявляли.
Напомним, что об уходе Билека "Астана" объявила
26 августа. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен британец Пол Эшуорт. Под его руководством столичный клуб сыграл вничью с "Таразом" (1:1). "Астана" с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на семь баллов от лидирующего "Кайрата", сыгравшего на матч больше.
17 сентября столичному клуб предстоит сыграет с черногорским клубом "Будучность" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.