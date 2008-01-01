"Рестарт сезона поможет сборной и клубам в ЛЕ". Абраев - о проведении КПЛ в одной локации и прямых трансляциях матчей

И озвучил планы на предстоящие туры.

Олжас Абраев. Фото: ФК "Кайрат"

Президент ПФЛК Олжас Абраев рассказал о состоявшемся рестарте премьер-лиги, подвел предварительные итоги первой сессии матчей в единой локации "Алматы-Талгар" и озвучил планы на предстоящие туры. Его слова приводит официальный сайт лиги.



– Олжас Шакенович, спустя длительную паузу премьер-лига возобновилась в формате единой локации "Алматы-Талгар". Расскажите о подготовке рестарта, столкнулась Лига с какими-то трудностями в процессе работы?

– Хочу поблагодарить всех специалистов, кто был задействован на всех этапах работы по рестарту: руководство Казахстанской федерации футбола, Министерство культуры и спорта, Министерство здравоохранения и, конечно, все футбольные клубы-участники чемпионата. Возобновление сезона – это коллективная работа, которая была успешно проделана всеми членами футбольной семьи. Самое главное – футболисты вернулись к игровому ритму. Это однозначно поможет сборной Казахстана, которой предстоит старт в Лиге наций. Плюс ко всему, ожидаем, что это положительно скажется и на выступлении наших клубов в Лиге Европы – к середине сентября команды как раз будут в хорошем игровом тонусе, и практика в Чемпионате поможет нашим клубам на международной арене.



– Какие новшества в футбольную деятельность внес карантин и пандемия?

– Более жесткую дисциплину в части соблюдения санитарных норм. За время проведения матчей мы не получили положительных тестов на COVID-19 – это говорит о том, что повышенные меры безопасности дают свои плоды. Как Вы знаете, ранее был разработан и согласован с компетентными органами специальный санитарный протокол проведения матчей. Он включает в себя конкретные требования по ПЦР-тестированию игроков и персонала команд, правила поведения и нахождения на футбольных аренах, обязательное наличие масок и перчаток, вход на стадионы через дезинфекционный туннель, контроль температуры тела и другие пункты, касающиеся государственных санитарно-эпидемиологических требований. В связи с пандемией наша жизнь изменилась, поэтому футбол также внес все необходимые коррективы для безопасного существования в обществе. Мы благодарим все клубы за выполнение утвержденных требований, серьезных нареканий по части Протокола за время прошедших матчей зафиксировано не было.



– Каким образом Лига назначает матчи на определенные стадионы? Разработан ли для выбора арен алгоритм?

– Мы регулярно мониторим СМИ и публичные группы в социальных сетях, знаем, что у ряда болельщиков были вопросы, почему вообще матчи проходят в Алматы. Некоторые даже думали, что "Кайрат" все свои матчи будет проводить на Центральном. Но мы максимально соблюдаем спортивный принцип в текущих условиях – алматинцы свои выездные матчи могут проводить только на аренах, которые не имеют отношения к клубу – это "Жас Кыран" и учебно-тренировочная база в Талгаре. При этом Центральный стадион в формате единой локации выбирается для проведения центральных матчей тура. Что касается других факторов выбора стадионов – то сейчас мы будем больше внимания обращать на состояние футбольных газонов в связи с осенними дождями. Возможно, что чуть больше матчей будет сыграно на искусственном покрытии.



– Возвращение чемпионата порадовало болельщиков и любителей футбола очень красивыми голами в исполнении самых разных команд. Как считаете, что стало тому причиной?

– Во-первых, я думаю, за счет проведения матчей в Алматы и Талгаре, мы улучшили сам показ футбола. ПФЛК снимает игры совместно с телеканалом Qazsport, который транслирует все игры в прямом эфире. Благодаря нашим партнерам, теперь для показа матчей используется больше камер, более профессиональная техника, которая позволяет находить повторы с различных ракурсов. Это уже половина успеха в плане зрелищности матча. Ну и, конечно, сами футболисты соскучились по игре. Я думаю, это один из основных факторов, почему наш футбол стал более изящным.



– Вы уже упомянули прямые трансляции на телеканале Qazsport. Считаю, что это настоящий прорыв – теперь все матчи можно смотреть в прямом эфире республиканского телеканала. Настолько доступным к просмотру казахстанский футбол еще не был!

– Полностью согласен. Теперь болельщики могут занять свое время просмотром каждого матча. За счет прямых трансляций на Qazsport география телезрителей расширилась во много раз. Я точно знаю, что игры теперь смотрят не только в городах, но и в самых отдаленных аулах. Футбол еще больше усилил свою социально значимую функцию – не выходя из дома можно поддерживать свою любимую команду или следить за ходом всего чемпионата. Это действительно революция в области показа чемпионата. Плюс ко всему, мы сохранили возможность смотреть обзоры и голы в социальных сетях – если у болельщиков не получается следить за ходом прямой трансляции, то всегда можно найти нарезки голов и опасных моментов, которые создаются в режиме реального времени и мгновенно загружаются в аккаунты ПФЛК в социальных сетях. Настолько доступным для просмотра отечественный спорт в целом еще никогда не был.



– После паузы на матчи сборных чемпионат продолжится по той же схеме?

– Да, мы уже планируем краткосрочный календарь на пять туров в прежнем формате единой локации "Алматы-Талгар". Матчи по-прежнему будут проходить без зрителей, на это мы разрешение еще не получили. За счет нахождения клубов в Алматы и без переездов по стране мы будем стараться провести как можно больше матчей, чтобы завершить чемпионат в текущем календарном году. Понимаем, что пандемия может внести коррективы в наши планы, как это уже было несколько раз, но верим в лучшее и надеемся на дисциплину участников чемпионата, которые продолжат соблюдать все требования санитарного протокола.