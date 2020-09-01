"Рестарт сезона поможет сборной и клубам в ЛЕ". Абраев - о проведении КПЛ в одной локации и прямых трансляциях матчей

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 7-го тура КПЛ?
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Рестарт сезона поможет сборной и клубам в ЛЕ". Абраев - о проведении КПЛ в одной локации и прямых трансляциях матчей

И озвучил планы на предстоящие туры.

"Рестарт сезона поможет сборной и клубам в ЛЕ". Абраев - о проведении КПЛ в одной локации и прямых трансляциях матчей
Олжас Абраев. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Президент ПФЛК Олжас Абраев рассказал о состоявшемся рестарте премьер-лиги, подвел предварительные итоги первой сессии матчей в единой локации "Алматы-Талгар" и озвучил планы на предстоящие туры. Его слова приводит официальный сайт лиги.

– Олжас Шакенович, спустя длительную паузу премьер-лига возобновилась в формате единой локации "Алматы-Талгар". Расскажите о подготовке рестарта, столкнулась Лига с какими-то трудностями в процессе работы?
– Хочу поблагодарить всех специалистов, кто был задействован на всех этапах работы по рестарту: руководство Казахстанской федерации футбола, Министерство культуры и спорта, Министерство здравоохранения и, конечно, все футбольные клубы-участники чемпионата. Возобновление сезона – это коллективная работа, которая была успешно проделана всеми членами футбольной семьи. Самое главное – футболисты вернулись к игровому ритму. Это однозначно поможет сборной Казахстана, которой предстоит старт в Лиге наций. Плюс ко всему, ожидаем, что это положительно скажется и на выступлении наших клубов в Лиге Европы – к середине сентября команды как раз будут в хорошем игровом тонусе, и практика в Чемпионате поможет нашим клубам на международной арене.

– Какие новшества в футбольную деятельность внес карантин и пандемия?
– Более жесткую дисциплину в части соблюдения санитарных норм. За время проведения матчей мы не получили положительных тестов на COVID-19 – это говорит о том, что повышенные меры безопасности дают свои плоды. Как Вы знаете, ранее был разработан и согласован с компетентными органами специальный санитарный протокол проведения матчей. Он включает в себя конкретные требования по ПЦР-тестированию игроков и персонала команд, правила поведения и нахождения на футбольных аренах, обязательное наличие масок и перчаток, вход на стадионы через дезинфекционный туннель, контроль температуры тела и другие пункты, касающиеся государственных санитарно-эпидемиологических требований. В связи с пандемией наша жизнь изменилась, поэтому футбол также внес все необходимые коррективы для безопасного существования в обществе. Мы благодарим все клубы за выполнение утвержденных требований, серьезных нареканий по части Протокола за время прошедших матчей зафиксировано не было.

– Каким образом Лига назначает матчи на определенные стадионы? Разработан ли для выбора арен алгоритм?
– Мы регулярно мониторим СМИ и публичные группы в социальных сетях, знаем, что у ряда болельщиков были вопросы, почему вообще матчи проходят в Алматы. Некоторые даже думали, что "Кайрат" все свои матчи будет проводить на Центральном. Но мы максимально соблюдаем спортивный принцип в текущих условиях – алматинцы свои выездные матчи могут проводить только на аренах, которые не имеют отношения к клубу – это "Жас Кыран" и учебно-тренировочная база в Талгаре. При этом Центральный стадион в формате единой локации выбирается для проведения центральных матчей тура. Что касается других факторов выбора стадионов – то сейчас мы будем больше внимания обращать на состояние футбольных газонов в связи с осенними дождями. Возможно, что чуть больше матчей будет сыграно на искусственном покрытии.

– Возвращение чемпионата порадовало болельщиков и любителей футбола очень красивыми голами в исполнении самых разных команд. Как считаете, что стало тому причиной?
– Во-первых, я думаю, за счет проведения матчей в Алматы и Талгаре, мы улучшили сам показ футбола. ПФЛК снимает игры совместно с телеканалом Qazsport, который транслирует все игры в прямом эфире. Благодаря нашим партнерам, теперь для показа матчей используется больше камер, более профессиональная техника, которая позволяет находить повторы с различных ракурсов. Это уже половина успеха в плане зрелищности матча. Ну и, конечно, сами футболисты соскучились по игре. Я думаю, это один из основных факторов, почему наш футбол стал более изящным.

– Вы уже упомянули прямые трансляции на телеканале Qazsport. Считаю, что это настоящий прорыв – теперь все матчи можно смотреть в прямом эфире республиканского телеканала. Настолько доступным к просмотру казахстанский футбол еще не был!
– Полностью согласен. Теперь болельщики могут занять свое время просмотром каждого матча. За счет прямых трансляций на Qazsport география телезрителей расширилась во много раз. Я точно знаю, что игры теперь смотрят не только в городах, но и в самых отдаленных аулах. Футбол еще больше усилил свою социально значимую функцию – не выходя из дома можно поддерживать свою любимую команду или следить за ходом всего чемпионата. Это действительно революция в области показа чемпионата. Плюс ко всему, мы сохранили возможность смотреть обзоры и голы в социальных сетях – если у болельщиков не получается следить за ходом прямой трансляции, то всегда можно найти нарезки голов и опасных моментов, которые создаются в режиме реального времени и мгновенно загружаются в аккаунты ПФЛК в социальных сетях. Настолько доступным для просмотра отечественный спорт в целом еще никогда не был.

– После паузы на матчи сборных чемпионат продолжится по той же схеме?
– Да, мы уже планируем краткосрочный календарь на пять туров в прежнем формате единой локации "Алматы-Талгар". Матчи по-прежнему будут проходить без зрителей, на это мы разрешение еще не получили. За счет нахождения клубов в Алматы и без переездов по стране мы будем стараться провести как можно больше матчей, чтобы завершить чемпионат в текущем календарном году. Понимаем, что пандемия может внести коррективы в наши планы, как это уже было несколько раз, но верим в лучшее и надеемся на дисциплину участников чемпионата, которые продолжат соблюдать все требования санитарного протокола.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2020

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:34
Футбол

"Рестарт сезона поможет сборной и клубам в ЛЕ". Абраев - о проведении КПЛ в одной локации и прямых трансляциях матчей
Сегодня
22:07
Футбол

Лучший бомбардир расторг контракт с клубом КПЛ
Сегодня
20:20
Футбол

В поисках антикризисного тренера. Кто может возглавить "Астану" после Билека
Сегодня
16:31
Футбол

"КраСава" задумал снять выпуск про Зайнутдинова в Таразе и высказался об Исламхане в "Зените"
Сегодня
15:46
Футбол

Выстрел Тагыбергена, хитрость Лава и удача Барсегяна. Какой лучший гол седьмого тура КПЛ-2020?
Сегодня
15:10
Футбол

Легионер казахстанского клуба вызван в сборную на матчи Лиги наций
Сегодня
14:48
Футбол

"Надеюсь, мы вернемся злее и сильнее". Игрок "Астаны" - о ничьей с "Таразом", сопернике в ЛЕ и борьбе с "Кайратом"
Сегодня
12:00
Футбол

"У него было предложение от "Ордабасы". Талгаев - об ошибках и карьере Сейдахмета
Сегодня
11:11
Футбол

"Начал активно забивать". В России восхитились игрой Вагнера Лава за "Кайрат"
Вчера
23:57
Футбол

Экс-футболист "Жетысу" с братом подрались с полицейскими, и их задержал спецназ
Вчера
15:30
Футбол

"Астану" возглавит иностранец? Дважды лучший тренер своей страны ушел из клуба
30 августа
23:44
Футбол

Видеообзор заключительного матча седьмого тура КПЛ
30 августа
23:25
Футбол

Вагнер Лав прокомментировал свой первый дубль в КПЛ и победу над "Ордабасы"
30 августа
22:54
Футбол

Завершился последний матч КПЛ перед перерывом на игры сборной Казахстана в Лиге наций
30 августа
21:40
Футбол

"На Диакате был пенальти, 1000 процентов". Цхададзе - о поражении от "Кайрата", Вагнере Лаве и уходе казахстанца в РПЛ
30 августа
20:41
Футбол

Как "Тараз" лишил "Астану" победы
30 августа
20:30
Футбол

Сменщик Билека в "Астане" нашел объяснение потере очков в матче с "Таразом"
30 августа
20:22
Футбол

Обидчик "Ордабасы" в Лиге Европы одержал разгромную победу через три дня после матча в Шымкенте
30 августа
20:05
Футбол

Прямая трансляция матча "Кызыл-Жар СК" - "Каспий"
30 августа
19:29
Футбол

Шпилевский обратился к футболистам и фанатам "Кайрата" после победы над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава
30 августа
19:14
Футбол

Видеообзор победы "Кайрата" над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава
30 августа
18:50
Футбол

Тренер "Шахтера" после упущенной победы над "Окжетпесом" обратился к "футбольному руководству страны"
30 августа
18:26
Футбол

Стали известны претенденты на пост главного тренера "Астаны"
30 августа
17:59
Футбол

Дубль Вагнера Лава помог "Кайрату" победить "Ордабасы" и увеличить отрыв от "Астаны"
30 августа
17:14
Футбол

"Астана" потеряла своего лучшего бомбардира в КПЛ-2020
30 августа
15:55
Футбол

Шомко пропустит стартовые матчи сборной Казахстана в Лиге наций. У защитника "Астаны" нет травмы
30 августа
15:25
Футбол

Вагнер Лав после дубля в Лиге Европы впервые попал в стартовый состав "Кайрата" в КПЛ
30 августа
12:12
Футбол

Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Кайрат", "Астана" - "Тараз" и еще одной встречи КПЛ
30 августа
00:03
Футбол

Младенов раскрыл секрет победы "Кайсара" над "Тоболом"
29 августа
23:20
Футбол

"Мы были опустошены после победы над "Астаной". Бабаян назвал виновных в поражении "Тобола" от "Кайсара"
29 августа
22:50
Футбол

"Шахтер" на 87-й минуте упустил победу над "Окжетпесом" и догнал "Астану"
29 августа
19:55
Футбол

"Кайсар" обыграл "Тобол" и приблизился к "Кайрату"
29 августа
17:25
Футбол

Билек заблокировал трансферы двух футболистов "Астаны"
27 августа
19:09
Футбол

Видеообзор разгромной победы "Жетысу" над "Кызыл-Жаром СК"
25 августа
20:23
Футбол

Видеообзор победы "Тобола" над "Астаной"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика