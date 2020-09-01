"Я не фанат Конора, но на фарт решил так отмечать". Футболист КПЛ рассказал о праздновании гола походкой МакГрегора

Украинский полузащитник "Кызыл-Жар СК" Максим Драченко
рассказал, почему празднует голы походкой Конора МакГрегора.
Также в интервью корреспонденту Vesti.kz
футболист
отметил важность победы
для петропавловцев над "Каспием"
в КПЛ-2020
и рассказал, пойдет ли клубу на пользу пауза в чемпионате.
- Несколько туров "Кызыл-Жар СК" не выигрывал, как далась победа над "Каспием"?
- Игра была тяжелая, нам в этом матче нужна была только победа, потому что противостояли прямому конкуренту. Приложили максимум усилий. Мы давно не выигрывали - последний раз были сильнее "Окжетпеса" в третьем туре, поэтому надо было сконцентрироваться, и выложиться насколько это возможно и выиграть матч.
Встреча получилась тяжелой, но мы хорошо начали, действовали агрессивно, быстро забили гол, а затем играли по счету.
- Какие особенности у рестарта с играми в одной локации?
- Все команды в принципе находятся в одинаковых условиях, наверное, кроме "Кайрата", который играет дома. Хорошо, что чемпионат возобновился, потому что, без футбола было тяжело, я думаю и болельщики соскучились. Мы, только рады рестарту, а где играть, это уже решение федерации футбола. В Алматы все условия для футбола созданы. Все отлично.
- Пауза в связи с играми сборной на руку вашему клубу или наоборот, собьет победный темп?
- Я думаю, это в плюс, потому что, у нас были моменты, когда в двух играх мы со стандартных положений пропускали - нам есть над чем поработать и тренерский штаб подскажет. Впереди у нас тяжелые матчи и нужно время, для восстановления, много ребят отыграли по четыре матча без замен, есть травмы, поэтому пауза должна пойти на пользу и позволить подготовиться к тяжелым встречам, в том числе и с командами, которые выступают в еврокубках.
- Нельзя не спросить про то, как вы празднуете голы, изображая походку Конора МакГрегора. Почему именно так?
- Это было спонтанно, когда, мы еще играли в первой лиге. Получилось, что я в день одного из матчей посмотрел видео с походкой МакГрегора, а когда забил, то так отпраздновал и после этого, на фарт решил таким образом отмечать забитые мячи. При этом, я не являюсь поклонником Конора. Ничего не думал, не планировал, спонтанно получилось - забил, отпраздновал и ничего не менял.
- Менять не планируете?
- А зачем (смеется)? Если буду забивать, продолжу также праздновать.
Отметим, Драченко с 2018 года выступает за "Кызыл-Жар СК". В 2019 году, он стал лучшим бомбардиром клуба, который выиграл первую лигу. Гол в ворота "Каспия" стал для него дебютным в КПЛ.
Напомним, "Кызыл-Жар СК" одержал вторую победу в семи турах. Петропавловцы занимают восьмое место из 12-ти. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь
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