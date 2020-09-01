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"Я не фанат Конора, но на фарт решил так отмечать". Футболист КПЛ рассказал о праздновании гола походкой МакГрегора

Он принес победу против "Каспия".

"Я не фанат Конора, но на фарт решил так отмечать". Футболист КПЛ рассказал о праздновании гола походкой МакГрегора
Максим Драченко. Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Украинский полузащитник "Кызыл-Жар СК" Максим Драченко рассказал, почему празднует голы походкой Конора МакГрегора. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz футболист отметил важность победы для петропавловцев над "Каспием" в КПЛ-2020 и рассказал, пойдет ли клубу на пользу пауза в чемпионате.

- Несколько туров "Кызыл-Жар СК" не выигрывал, как далась победа над "Каспием"?
- Игра была тяжелая, нам в этом матче нужна была только победа, потому что противостояли прямому конкуренту. Приложили максимум усилий. Мы давно не выигрывали - последний раз были сильнее "Окжетпеса" в третьем туре, поэтому надо было сконцентрироваться, и выложиться насколько это возможно и выиграть матч.

Встреча получилась тяжелой, но мы хорошо начали, действовали агрессивно, быстро забили гол, а затем играли по счету.

- Какие особенности у рестарта с играми в одной локации?
- Все команды в принципе находятся в одинаковых условиях, наверное, кроме "Кайрата", который играет дома. Хорошо, что чемпионат возобновился, потому что, без футбола было тяжело, я думаю и болельщики соскучились. Мы, только рады рестарту, а где играть, это уже решение федерации футбола. В Алматы все условия для футбола созданы. Все отлично.

- Пауза в связи с играми сборной на руку вашему клубу или наоборот, собьет победный темп?
- Я думаю, это в плюс, потому что, у нас были моменты, когда в двух играх мы со стандартных положений пропускали - нам есть над чем поработать и тренерский штаб подскажет. Впереди у нас тяжелые матчи и нужно время, для восстановления, много ребят отыграли по четыре матча без замен, есть травмы, поэтому пауза должна пойти на пользу и позволить подготовиться к тяжелым встречам, в том числе и с командами, которые выступают в еврокубках.

- Нельзя не спросить про то, как вы празднуете голы, изображая походку Конора МакГрегора. Почему именно так?
- Это было спонтанно, когда, мы еще играли в первой лиге. Получилось, что я в день одного из матчей посмотрел видео с походкой МакГрегора, а когда забил, то так отпраздновал и после этого, на фарт решил таким образом отмечать забитые мячи. При этом, я не являюсь поклонником Конора. Ничего не думал, не планировал, спонтанно получилось - забил, отпраздновал и ничего не менял.

- Менять не планируете?

- А зачем (смеется)? Если буду забивать, продолжу также праздновать.

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????Мы нашли уже третьего МакГрегора в Казахстане. На этот раз в футболе. 1️⃣Максим-Конор Драченко. Украинский футболист "Кызыл-Жар СК" оказывается именно походкой МакГрегора празднует свои голы⚽ 2️⃣Фируза-Конор Шарипова. Она попробовала исполнить походку МакГрегора перед возвращением в бокс. Получилось или нет, вам решать???? 3️⃣Талант-Конор Али, которого в своём Instagram отметил сам Конор МакГрегор, занимается таэквондо???? А кого вы знаете из своего окружения, кто может исполнить походку Конора МакГрегора?✍️ #mcgregor #макгрегор #походкамакгрегора #kazakhstan #kaz #kz #Казахстан #Vestikz

Публикация от Vesti.kz - Живи спортом ???????? (@vestikzsport)

Отметим, Драченко с 2018 года выступает за "Кызыл-Жар СК". В 2019 году, он стал лучшим бомбардиром клуба, который выиграл первую лигу. Гол в ворота "Каспия" стал для него дебютным в КПЛ.

Напомним, "Кызыл-Жар СК" одержал вторую победу в семи турах. Петропавловцы занимают восьмое место из 12-ти. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
МакГрегор Конор MMA голы КПЛ-2020 Кайрат ФК Украина Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК

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