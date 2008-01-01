"КраСава" задумал снять выпуск про Зайнутдинова в Таразе и высказался об Исламхане в "Зените"

Автор блога "КраСава" Евгений Савин хочет приехать в Тараз и отснять выпуск о полузащитнике сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиере Зайнутдинове
. Об этом блогер рассказал в интервью Sports True
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- Вагнер Лав в "Кайрате" или Зайнутдинов в ЦСКА - какой трансфер круче?
- Вау, ну, для Казахстана, конечно, ЦСКА. Это молодая звезда, и я надеюсь, что он ею станет. По крайней мере, мне про него много кто написал, когда трансфер состоялся. Я, кстати, думаю о том, чтобы записать про него выпуск и сгонять первый раз в жизни в такой прекрасный город, как Тараз. Говорят, что там ничего нет, но зато частенько вырастают хорошие футболисты.
- Исламхан чуть не попал в "Зенит". Знаешь об этой истории?
- Не очень знаю эту историю. Знаю, что ездил на просмотр, но мне кажется, что "Зениту" это не сильно надо. Все-таки у них очень высокая планка. И я думаю, что если бы он туда и попал, то потом ездил бы по арендам.
О переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт. Сезон начинал в "Ростове". До РПЛ хавбек выступал за "Тараз" и "Астану".
Бауыржан Исламхан
зимой прошел сбор с "Зенитом". Хавбек провел два контрольных матча: против катарского "Аль-Увайнаха" (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским "Зальцбургом" (3:6) вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. В июле Исламхан продлил
контракт на три года с "Аль-Айном" из ОАЭ.