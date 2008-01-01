Легионер казахстанского клуба вызван в сборную на матчи Лиги наций

За нее он играет с 2008 года.

Сергей Зенев. Фото: rus.err.ee©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:10
Нападающий карагандинского "Шахтера" Сергей Зенев получил приглашение в сборную Эстонии на предстоящие матчи Лиги наций, сообщает пресс-служба "горняков".

Эстония возьмет старт в Лиге наций 5 сентября домашним матчем с Грузией, а спустя три дня (8 сентября) в Ереване встретится с Арменией.

31-летний Зенев привлекается в национальную команду с 2008 года.

За "Шахтер" выступает с прошлого года. В нынешнем чемпионате Казахстана сыграл шесть игр, в которых отметился одной результативной передачей. В КПЛ-2019 провел 30 матчей, забив восемь голов и отдав восемь ассистов.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Лига наций
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:10
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