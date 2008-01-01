Легионер казахстанского клуба вызван в сборную на матчи Лиги наций

Нападающий карагандинского "Шахтера" Сергей Зенев
получил приглашение в сборную Эстонии
на предстоящие матчи Лиги наций
, сообщает пресс-служба "горняков".
Эстония возьмет старт в Лиге наций 5 сентября домашним матчем с Грузией, а спустя три дня (8 сентября) в Ереване встретится с Арменией.
31-летний Зенев привлекается в национальную команду с 2008 года.
За "Шахтер" выступает с прошлого года. В нынешнем чемпионате Казахстана сыграл шесть игр, в которых отметился одной результативной передачей. В КПЛ-2019 провел 30 матчей, забив восемь голов и отдав восемь ассистов.