"Надеюсь, мы вернемся злее и сильнее". Игрок "Астаны" - о ничьей с "Таразом", сопернике в ЛЕ и борьбе с "Кайратом"

Один из лидеров "Астаны" Тигран Барсегян
рассказал пресс-службе
клуба о матче с "Таразом"
(1:1), ожиданиях от продолжения сезона и пожелал сборным Казахстана и Армении удачи в ближайших матчах Лиги наций
.
- Получился очень тяжелый матч
, соперник оборонялся очень плотно! Мы имели моменты, чтобы забить больше, но не реализовали их. Такое бывает в футболе, но за каждой черной полосой приходит белая. Надеюсь, что и у нас она скоро наступит, и дальше мы пойдем без потерь, - сказал он.
- Обидно, что гол был записан не на вас, а на Ротариу, который подставил ногу?
- Нет, мне обидно, что мы потеряли два очень важных очка. А кто забил, не имеет абсолютно никакого значения.
- Сейчас команда отстает от "Кайрата" в борьбе за чемпионство, успеет ли "Астана" догнать своего оппонента?
- Все в наших руках, впереди еще 16 игр - это больше половины чемпионата! Надеюсь, что после паузы мы вернемся злее и сильнее, так как восстановятся наши игроки.
- Команде попался в Лиге Европы чемпион Черногории "Будучность". Знаете что-то о сопернике?
- Нам важно отталкиваться от своей игры! "Будучность" - чемпион своей страны, а значит уже как минимум лучший клуб в Черногории, где футбол очень хорошего уровня. Будет интересный матч, плюс для нас, что не нужно никуда лететь, игра пройдет в Казахстане.
- Ну и в завершение, желаем вам удачи в матчах сборной Армении в рамках Лиги наций!
- Спасибо! Для меня всегда огромная честь защищать цвета своей страны! Мы постараемся порадовать свой народ победами! Этого же я желаю и сборной Казахстана, которой также предстоит сыграть два очень тяжелых матча.
Отметим, что в чемпионате Казахстана "Астана" располагается на третьей позиции, набрав 11 очков в шести матчах. От лидирующего "Кайрата" столичный клуб отстает на семь пунктов, проведя на одну игру меньше.
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