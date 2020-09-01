"У него было предложение от "Ордабасы". Талгаев - об ошибках и карьере Сейдахмета

Казахстанский тренер Ваит Талгаев
в беседе с корреспондентом Vesti.kz
рассказал, почему Еркебулан Сейдахмет
не заиграл в России и в чем ему необходимо прибавить, чтобы раскрыться в полной мере.
Именно при Талгаеве молодой нападающий дебютировал в чемпионате Казахстана, выступая за "Тараз"
.
"Он талантливый футболист, играет очень умно, технично, но постепенно соперники приспособились к нему и стали играть против него в силовой футбол. Он еще не окреп физически, в этом ему надо прибавить.
Одна из ключевых его ошибок - он слишком рано уехал в "Уфу", к тому же, там был легионером. Семак его приглашал, но затем ушел, смена тренера и еще травматизм - это факторы, которые повлияли.
Изначально, после сезона в "Таразе" я предлагал ему еще год поиграть в Казахстане, было предложение от "Ордабасы". Но в итоге решили отправить его в Россию.
Так или иначе, желаю ему удачи. У него все есть, если травмы покинут его и физически он окрепнет, то заиграет. И еще немаловажно доверие тренера - это то, что ему требуется", - сказал Талгаев.
В летнее трансферное окно Сейдахмет перешел
на правах аренды из "Кайрата" в "Жетысу"
. В КПЛ-2020 игрок провел два матча.
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